Así está Simón, el perrito que un niño dejó en un refugio para evitar que su papá lo siga golpeando

El chico le sigue mandando cartas y dinero a Simón para que pueda crecer de la mejor manera. “Cuando crezca vengo por él”, aseguró el nene.

Toda Latinoamérica se conmovió con la historia de Simón y su pequeño salvador. Ya pasaron seis meses desde que el nene llevó a su perro al refugio Albergue Pergatuzoo y lo dejó con una carta en la que pedía que lo ayudaran a cuidar al animal porque su papá le pegaba constantemente. «Cuando crezca vengo por él», anunció el chiquito de la ciudad de México que enterneció a millones.

Allá por los primeros días de marzo, en una humilde hoja escrita con tinta negra, el chiquito pidió ayuda para cuidar a su mascota: «Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida, te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho, Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón»

La historia se viralizó, en el refugio se hicieron cargo del animal colaborando con el chico y su familia, que no tiene los recursos para alimentar a una mascota que requiere costosos cuidados. Y por la enorme repercusión que generó el caso, desde el establecimiento decidieron difundir las primeras imágenes del perro creciendo sano y saludable. También contaron que el niño, sigue presente mandando cartas para su amigo, con comida y dinero.

«Para quienes me preguntan por el niño y Simón», anunciaron este miércoles desde la cuenta de Facebook del refugio, donde compartieron el nuevo mensaje que les llegó de parte del chiquito, que no está dispuesto a abandonar a su mascota.

En la publicación informaron que el animal se encuentra muy bien de salud al igual que el nene quien, a pesar de la crisis económica que sufre su familia y las restricciones que implica la cuarentena por la pandemia de coronavirus, trata de acompañar a su querido Simón. «Mandó hace 3 días con su hermana una carta para él, junto con su dinero y tortillas que su abuelita preparó junto con vecinos para sus amigos del Albergue Pergatuzoo».

El texto escrito a mano con lápiz en una hoja cuadriculada, el nene desplegó toda su ternura. Apenas un puñado de palabras le alcanzaron para demostrar su cariño para su perrito. «Hola Simón. No puedo verte por el covid. Mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Portate bien, te extraño».

Desde que la historia se volvió viral el hogar para animales recibió muchas críticas injustas. Ante esto, desde el establecimiento protestaron por los comentarios que recibieron en el último tiempo y respondieron a los cuestionamientos.

«Les dejo la carta y por favor no está en adopción. No me pregunten dónde está el niño, no voy a dar su dirección. No lo subo en mi página por fama. No trato de aprovecharme de este caso. Como este caso hay muchos más», afirmó.

Fuente: Clarín

