Se realizó con éxito el XII After Office de Mejora continua Comunidad de Negocios

Los participantes pudieron disfrutar de la disertación del especialista Martín Quirós, quien presentó de manera práctica, concreta y dinámica las distintas formas de participación de los integrantes de la familia en la empresa, acompañados de buena música, de la mano del Dj Seba Sona y desde la comodidad de sus casas y oficinas.

El pasado martes 25 de Agosto se sumaron a la reunión por Zoom 70 empresarios, emprendedores, directivos de empresas y profesionales, de distintos lugares, como ser Misiones, Argentina, Paraguay, México y Estados Unidos. En el encuentro pudieron vivir un momento distendido y se llevaron conocimiento y experiencia de la mano de Martín Quirós, empresario y consultor especialista en empresas familiares.

Luego de la presentación y el espacio de feedback, realizaron una dinámica de Networking, especialmente preparada por Quirós Pyme para Mejora Continua Comunidad de Negocios, a través de la cual vivenciaron el trabajo en comunidad e hicieron nuevos vínculos.

Martín Quirós, pudo presentar claramente cuáles son los caminos de los hijos en la empresa familiar. “No es solo blanco o negro, hay varios grises y posiciones que pueden tomar los hijos en la empresa familiar”, expresó el disertante, mientras que también detalló qué rol deberían tomar los hijos o qué deberían hacer para tomar ese rol: “Los fundadores dicen siempre que empezaron desde abajo. Pero el techo de los padres es el piso de los hijos. Hay distintos estadíos de los mismos en la empresa familiar, que tienen que ver con las elecciones personales, en función de las capacidades e intereses”.

Primer estadío: “los padres le dicen a los hijos ´vení a trabajar con nosotros, vení que tenemos una empresa interesante´ y los hijos dicen ´no, no. No me interesa´ y se van. Ese hijo tiene otros intereses, otras pasiones. Como accionista tendrá que saber interpretar, conocer algunos números y tendrá que apoyar las buenas decisiones de sus hermanos o primos que estén liderando el negocio”.

Segundo estadío: “están buscando su lugar, pero los fundadores tampoco saben cuál es el adecuado para proporcionarles, hasta que encuentran las tareas específicas. Allí se les exige que cumplan con ciertos objetivos y que no rompan la armonía de la familia; pero en realidad no se les puede exigir compromiso o que se pongan la camiseta, si en verdad no les interesa estar en la empresa”.

Tercer estadío: “son hijos que les interesa trabajar en la empresa familiar, que les apasiona lo que hacen, que buscan logros, se comprometen, tienen ambición, no son dóciles, buscan protagonismo y deben capacitarse. Deben buscar áreas de trabajo donde tengan autonomía y capacidad de mérito y puedan generar valor agregado. También deben saber de números y cumplir con los objetivos que le corresponde”.

Cuarto estadío: “no solamente tienen responsabilidades en el negocio, sino también en una gerencia o dirección. No les pesa la mochila al sentir que tienen que levantar la empresa y cargar con la responsabilidad de toda la familia. Tienen ambición de liderazgo, capacidad y pueden velar por los intereses familiares”.

A continuación de la presentación, los participantes pudieron analizar distintos casos de empresas familiares, con una dinámica similar a la que se trabaja en la Comunidad de Negocios.

La Comunidad de Negocios

Trabajar en comunidad, permite crecer de manera personal y como empresa, compartiendo valores como la solidaridad, integridad, respeto, compromiso y la búsqueda de la excelencia.

Con esta modalidad de trabajo se crea una red de redes, donde ante un problema o inquietud que se presente, se puede acceder a una cantidad de contactos que podrían tener la solución que se necesita, en “mucho menos tiempo”, para que el proyecto siga desarrollándose de manera exitosa, además de minimizar errores al utilizar la experiencia ajena a favor de lo que uno precisa.

“Solo se llega más rápido, pero juntos se llega más lejos”.

Ser Miembro de Mejora Continua Comunidad de Negocios te permite tener mejores ideas para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.

Se genera un ámbito de líderes con resiliencia, comprometidos con su empresa y con su entorno, con visión global y estratégica.

Propiciando Buenos Negocios con Buenos Valores.

