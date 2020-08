Vecinos de Itaembé Miní e Itaembé Guazú piden que Bencivenga ingrese a sus barrios “para tener otra opción” y acusan a Don Casimiro por deficiencias en el servicio

Vecinos de Posadas, más precisamente habitantes de los barrios Itaembé Miní e Itaembé Guazú, continúan alzando la voz en reclamo por las deficiencias existentes en el servicio de transporte urbano de pasajeros. Según indicaron en diálogo con Misiones Online, la empresa Casimiro Zbikoski S.A. recortó las frecuencias, no permite el ingreso de líneas de Bencivenga a determinadas zonas y tampoco ofrece mejoras en las unidades.

Tal como había sucedido días atrás, cuando referentes de distintos barrios se reunieron para debatir acerca de las propuestas presentadas por la empresa prestataria del servicio al que consideran «paupérrimo», ahora volvieron a manifestarse. Alegan que ya transcurrió demasiado tiempo desde aquellas “promesas” y reclaman soluciones a la brevedad.



Asimismo, los vecinos solicitaron al municipio posadeño la habilitación de nuevos recorridos para la empresa Bencivenga, desde donde anteriormente ya habían expresado que contaban con los móviles necesarios para prestar servicio en los barrios donde aún no llegan líneas de colectivos. Los usuarios señalaron que sería beneficioso contar con otra opción.

Según precisaron los vecinos en comunicación con este medio, la empresa Casimiro Zbikoski S.A. no cumple con las medidas indicadas en el protocolo sanitario por la pandemia de Covid-19, recortaron además las frecuencias durante el tiempo de aislamiento estricto sin previo aviso -aún no lo restablecieron- y tampoco ofrece climatización en las unidades, hecho que indigna a la población debido a las altas temperaturas que se viven durante gran parte del año.



Entre otros de los pedidos, reclaman una extensión horaria en el funcionamiento de las Terminales de Transferencia, UNaM y Quaranta, ya que a muchos trabajadores nocturnos se les dificulta el regreso a sus hogares como consecuencia de las pocas frecuencias. Además, afirmaron que en algunos barrios el último colectivo de la jornada pasa a las 19:00 horas, por lo que algunos que trabajan por la mañana inclusive deben salir la noche anterior.

“Los vecinos no pedimos algo loco, se trata de un reclamo por nuestros derechos”

Adrián West, vecino del barrio Itaembé Miní, explicó que “el problema acá es que somos 120 mil habitantes y hay muchos lugares donde las líneas de colectivos no pasan”. Desde hace más de 15 años que pelea por la misma situación. “Precisamos que entren en todas las avenidas de la ciudad: Norte, Sur, Este y Oeste, así el vecino siempre va a necesitar caminar solo dos cuadras para tomarse un colectivo”, manifestó.

“Queremos colectivos con aire acondicionado y lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. En verano hay 40 grados de temperatura, más otros tres o cuatro grados producidos por el calor del motor, más otros cinco del techo de la unidad. No pedimos algo loco”, sostuvo.

Enfatizó en que no se trata de generar conflictos con las empresas, sino que simplemente solicitan se hagan cumplir sus derechos como usuarios. “Nos es indistinta la empresa que venga, pero queremos que nos atiendan. No es que estamos malos, sino que estamos a favor del usuario del colectivo”, acotó.

Por otro lado, Carina Pacheco, del barrio Itaembé Guazú, expresó que “en las 508 Viviendas tenemos muchos problemas con el tema de los colectivos. Existe un descontrol total con los horarios y las frecuencias: un día entran por un lado, al otro día lo hacen por otro. La gente no sabe dónde tiene que esperar”.

“A Bencivenga lo limitan un poco. Encima que tienen horarios incorrectos, no permiten que entren a Itaembé Guazú, que sería lo ideal. Queremos que las dos empresas participen en los barrios como corresponde. Bencivenga tiene aire acondicionado y es un diez, Don Casimiro esperamos que ojalá mejore”, manifestó.

Vecinos pidieron que se liciten nuevos servicios

Mirian Amarrilla, vecina de Las Lomas en Itaembé Miní, sostuvo que “se trata de un reclamo por nuestros derechos”. Según precisó, “estamos frente a un empresario subsidiado por muchos años que durante todo este tiempo ha vivido de los misioneros. Creemos que no está cumpliendo con los usuarios y nos sentimos estafados”.

“Él tiene que comprender que es una empresa prestataria de un servicio. Ahora, a través de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales, hicimos un reclamo conjunto hace 16 días y entregamos una nota de pedido de licitación de empresa de transporte público. El tema transporte debe ser tratado de manera urgente porque con la pandemia y el aislamiento social se han incrementado las problemáticas”, apuntó.

Amarilla aseguró que en el barrio han sufrido del recorte de prácticamente el 50% de las frecuencias. “Nos preguntamos por qué no nos informaron. Ya nos cambiaron los horarios alrededor de seis veces, ¿cómo podemos usar el servicio si no sabemos el horario? Es algo indignante, sentimos que es una tomada de pelo”, aseveró.

“¿Qué esfuerzo está poniendo Casimiro Zbikoski en brindarnos un buen servicio? Los colectivos no tienen aire acondicionado, no tienen rampa para personas discapacitadas, las paradas refugio están rotas y cada vez sentimos que se ponen en una función donde se creen dueños de Posadas, pero es solo una empresa prestataria que brinda un servicio por el cual se le paga”, añadió.

A raíz de estos reclamos, la semana entrante presentarán una nota dirigida a la Secretaría de Movilidad Urbana del municipio y firmada por los diversos vecinos en adhesión al pedido de llamado a licitación. “Pediremos también el ingreso de los colectivos Bencivenga a todos los sectores de Posadas donde no llega para tener otra opción. Zbikoski se ha servido de los misioneros por muchos años, dándonos las sobras”, señaló.

Desde el barrio Latinoamérica de Itaembé Guazú, Daniel Morel expresó que “somos una población de casi 20 mil personas y no tenemos otra opción que no sea la empresa Casimiro Zbikoski. La verdad es que no brinda conectividad con nada. No vemos cambios en el servicio, estamos en una pandemia y no ha mejorado”.

“Por más que Casimiro hoy salga a hacer chocolate en los barrios, no convence a la gente. Por más que regale tablets a los docentes, no convence. Acá lo que queremos los usuarios es un buen servicio porque los vecinos seguimos siendo los perjudicados. Dentro de la Unión de Presidentes y Dirigentes Sociales ya somos más de 60 barrios”, afirmó.

Morel remarcó el pedido de “dejar participar a Bencivenga para ofrecer un buen servicio en la ciudad” y expresó que “debería ser normal exigir esto para el trabajador, pero hoy parece ser palabra prohibida. La clase obrera es la que hace uso del transporte urbano, pero hoy tenemos que estar sometidos al hacinamiento, a pasar calor, y después nos bajamos y debemos ‘mantener el distanciamiento social’. En el colectivo no sabemos dónde está el alcohol en gel y no sabes si se trata de alcohol o solo es agua con jabón. Este señor se equivocó y se ha enfrentado al pueblo”, manifestó.

“Yo creo que el vecino le ha perdido el miedo a los empresarios. Si hay que manifestarse,, hagámoslo. En nuestro caso las intenciones nunca fueron cortar calles, sino con notas y firmas exigiendo y siguiendo todo lo que está dentro del marco legal. Anímese, vecino, porque es una forma de exigirle al Estado que cumpla con su función”, finalizó.

AV-A