Cárceles de Misiones: el 50% de los presos se encuentra con prisión preventiva

En las cárceles de Misiones 700 personas tienen prisión preventiva y 12 de ellas ya superan los 7 años, según el último relevamiento realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Eduardo Scherer, titular de la CPPT destacó el trabajo del Poder Judicial en tiempos de pandemia, pero invitó a reflexionar sobre la situación de muchas de las personas que no tienen sentencia firme y pasan sus días tras las rejas.

Eduardo Scherer. Misiones Online

Un relevamiento en las cárceles misioneras organizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, reveló la difícil situación de muchas personas encarceladas en el que en casi el 50% de ellas están bajo la modalidad de prisión preventiva y en muchos casos sin ningún juicio previo ni sentencia firme, según Eduardo Scherer, presidente de la CPPT.

Y aunque destacó el trabajo del Poder Judicial en esta época de pandemia para acelerar los procesos, señaló que aún se requieren mayores esfuerzos debido a la gran población carcelaria.

«Debemos acelerar los procesos y dar mayor respuesta. Si bien, durante la pandemia se hizo un cambio notable y el Poder Judicial activó una serie de mecanismos a través de las plataformas digitales para dar más celeridad a las causas y tener mayor contacto con las personas privadas de su libertad y, de hecho la población carcelaria ha notado esta nueva impronta que le puso al PJ al trámite de las causas y que se les está dando una respuesta, esta todavía no alcanza y debemos buscar una pronta solución»

En relación a los resultados obtenidos en el relevamiento, señaló que «hay algunos principios que hay que tener en cuenta que son los principios de inocencia y que ninguna persona puede estar privada de su libertad sin ningún juicio previo ni ninguna sentencia firme. A veces parecería que la regla es la prisión y la excepción es la libertad».

Según el presidente de la CPPT el tema de las prisiones preventivas es algo preocupante. «La Ley a nosotros no faculta y nos da la posibilidad de controlar los plazos».

Recordó que a inicio de este año presentaron un informe donde se puso sobre la mesa que alrededor del 50% de la población del Servicio Penitenciario Provincial se encontraba privada de su libertad «con una medida que debe ser de carácter excepcional pero que es cautelar como lo es la prisión preventiva», dijo el especialista.

Datos sobre prisión preventiva en cárceles de Misiones

Explicó que según el relevamiento, de una población carcelaria alrededor de las 1600 personas, «nosotros detectamos más de 700 con prisión preventiva y hay 12 personas que tienen más de 7 años con prisión preventiva. Esto no quiere decir que no tengan condena , pues hay muchos de ellos que tienen condena en los tribunales, pero muchas de ellas no están firmes y se encuentran todavía sujeta a resolución por un órgano superior y que a la fecha no han tenido respuestas».

«Creo que el lamentable hecho que ocurrió con Cristina Vásquez, aunque no tenemos elementos para suponer una relación entre la lamentable decisión que tomó Cristina y la injusticia que padeció de haber estado 11 años privada de su libertad, pero sí nos debe llamar a todos los actores de la vida política a la reflexión para revertir la situación en la que se encuentran muchas personas privadas de su libertad con prisión preventiva».

De su última visita en la Unidad Penal de Puerto Rico de las 150 personas que están detenidas en dicha unidad, 120 están con prisión preventiva y «hay personas que tienen más de 5 años con prisión preventiva y que están excediendo todos los plazos de razonabilidad que establece el pacto de San José de Costa Rica y demás tratados internacionales de derechos humanos», lamentó.

«Si bien nuestro código procesal penal nos tiene un plazo definido y habla que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional que se debe tomar adelante cuando hay peligro de fuga o alteración en el proceso de investigación, muchas de ellas se toman si elementos contundentes y sin el carácter restrictivo que debería tener. Parecería a ser que en muchos casos la prisión pasa a ser la regla y el principio de inocencia y de libertad pasa a ser la excepción».

En este sentido, del trabajo llevado adelante se desprende, que del total de las personas privadas de su libertad, en Unidades Penitenciarias de la Provincia de Misiones, están sin condena, el 95,8% (739 personas) son hombres y el 4,2% (32 personas) son mujeres.

Según los delitos cometidos el 24,2% (186 personas) están acusadas o imputadas por delitos contra las personas; el 46,8% (360 personas) por delitos contra la integridad sexual; el 2,9% (22 personas) delitos contra la libertad; el 25,8% (199 personas) delitos contra la propiedad; 1% (1 personas) delito contra la seguridad pública y; 2,2% (17 personas) por delitos contra la administración pública.

En relación al tiempo de prisión preventiva, contamos con 545 personas de 0 a 2 años de prisión (70,7%); 191 personas de 2 a 5 años de prisión (24,8%); 23 personas de 5 a 7 años de prisión (3%) y; 12 personas entre 7 y 10 años de prisión (1,6%).

SPM-EP