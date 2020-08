Matías Sebely presentó su libro “El éxito del fracaso”

El evento fue moderado por el diputado provincial, Hugo Passalacqua.

Matías Sebely, el creador del premiado proyecto «Comida por un Dólar», presentó por streaming su tercer libro: “El éxito del fracaso».

En la ocasión, el autor estuvo acompañado por el actual diputado provincial y ex gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y dejó habilitada la página web para su descarga gratuita en cuatro idiomas.

El libro se enfoca en mostrar los aprendizajes del empresario, errores y conocimientos en el camino de emprender, en todo momento y lugar. Teniendo en cuenta su trayectoria, promueve la importancia y el valor de creer. “Es fundamental que estemos seguros de esa idea que tenemos, porque de esa forma sabremos que si algo no funciona hay que darle tiempo, rodearnos de quienes nos animen y no tenerle miedo al fracaso. Si no funciona, no es el fin. Simplemente eso nos indica que debemos pensar otra estrategia y revisar lo que estamos haciendo”, sostuvo Sebely.

