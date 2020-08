Personal de la Municipalidad de 25 de Mayo se capacitó en Ley Micaela

Se llevó a cabo una nueva edición de la Capacitación en Ley Micaela, Perspectivas de Género y Violencias, organizada en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género junto al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial, Cámara de Representantes y el IPEC. En esta ocasión, la misma fue destinada a los trabajadores de la Municipalidad de 25 de Mayo, Misiones.

La capacitación, que se viene realizando de manera virtual, es reconocida por su enfoque interdisciplinario, ya que participan miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La bienvenida estuvo a cargo del intendente de la localidad, Mario Lindemann, la ministra de Trabajo y Empleo de la provincia, Silvana Giménez, la ministra de Derechos Humanos, Graciela “Chela” Leyes, las diputadas provinciales, Adriana Bezus y Anazul Centeno y la presidenta del IMiBio, Viviana Rovira. Además, formaron parte de la capacitación el Secretario de Acceso a la Justicia, Fabián Oudin, la directora del IPEC, Silvana Labat, autoridades municipales y concejales.

El intendente celebró la realización de la Capacitación en 25 de Mayo: “Estamos muy contentos con la participación de todos”. Además, el jefe comunal, destacó una participación especial al referirse a una reconocida actriz misionera: “quiero presentar a una persona, muy especial, actriz de «Crímenes de familia», oriunda de 25 de Mayo, Yanina Ávila”.

Sobre la normativa expresó que “no es poca cosa la Ley Micaela, es una gran satisfacción esta formación al respecto y quiero felicitar a todos los que están participando”.

La ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, enfatizó en que “no solo es importante tener el conocimiento de las herramientas, sino capacitarse”. Sobre el rol de la mujer, manifestó que “todas las mujeres aquí presentes están comprometidas” y también reconoció a Yanina: “Verte en la película, representando a 25 de Mayo y, además bajo esta problemática, ha sido emocionante. Tu presencia hoy acá vuelve a enseñarnos tu compromiso”.

La ministra no omitió la importancia de la normativa al mencionar que “la ley Micaela es una política pública. Y no me quiero olvidar aquí de la decisión política de nuestro gobernador. Esto no sería posible sin decisión política”.

La ministra de Derechos Humanos fue contundente al destacar que para ella era un “honor encontrarse participando de la apertura de esta Capacitación, como funcionaria, en la localidad de 25 de Mayo”. Además, celebró el compromiso de los presentes.

Adriana Bezus se refirió al papel interpretado por la actriz Yanina Ávila. “Tu rol, en la película “Crímenes de Familia” permitió dar una visibilidad y un acercamiento al tema. Este tipo de capacitaciones es sumamente importante”.

La presidenta del Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) expresó que: “Es tan importante que todos nos capacitemos, que estemos todos acá también para la prevención. Esto pasa siempre, lamentablemente y, por eso, yo estoy encantada de participar en esta edición. Los varones hoy tienen el poder y las mujeres vamos por eso. La unión hace la fuerza; importan los lugares que nosotros queremos”.

