María Macra, especialista en Tecnologías de Información, acerca de la red 5G: «Llegará a la Argentina en siete años»

¿De qué se trata la tecnología 5G? María Gabriela Macra, magíster en Sociología Especializada en Tecnologías de Información, brindó una charla sobre el “Cambio de ecosistema y nuevos desafíos de la tecnología 5G”. La presentación se realizó ayer y estuvo organizada por el diputado provincial Hugo Passalacqua.

La propuesta tenía como fin hacer un recorrido por las características de esta innovadora tecnología que promete revolucionar la comunicación humana y asimismo sobre los impactos que tendrá en nuestra región. Macra, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones, ya recorrió por encima de los 40 países.

Desde Francia, país donde reside en la actualidad, se dedica a definir políticas y planes de acción para diversos operadores globales y organizaciones internacionales. “Está la teoría, las tendencias y la tecnología, pero después está lo que nosotros logramos adaptar a nuestra realidad”, manifestó al principio de su exposición.



“Lo primero que me enseñó mi experiencia en este sector es que la tecnología siempre termina llegando. No hay que pensar en los tipos de tecnología, sino en el resultado final: la banda ancha tuvo muchas pruebas antes de volverse lo que es hoy. Los próximos diez años son, sin ninguna duda, los años de la gigaconectividad”, señaló.

Explicó que la “gigaconectividad” significa que los megas de Internet ya no nos alcanzan: “La conectividad de base hoy, calculada en países europeos, es mil veces un mega. Por debajo de eso no vamos a poder y la pandemia nos lo enseñó: nuestra demanda se puede acelerar de manera exponencial en un tiempo extremadamente corto”, sostuvo.

Red 5G: “Le hemos sacado el jugo a nuestra fibra óptica, pero ya no puede más”

La especialista indicó que la conectividad 5G permite una conexión “sin hilo”. “Para las telecomunicaciones no hay nada más caro de hacer que un agujero en la calle. En París, por ejemplo, cuesta 1.500 USD el metro de fibra para llegar a las casas. Por eso en Estados Unidos desarrollaron esta solución para llegar con una antena a varias casas”, explicó.

Macra aseguró que el universo en el que estamos está extremadamente conectado, tiene mucha capacidad y en el cual se busca mejorar los costos del acceso (no construir demasiado), utilizando toda infraestructura disponible: electricidad, agua y las canalizaciones, en algunos casos.

Afirmó que la 5G “no es una evolución de la 4G, sino que se trata de otro mundo. Las aplicaciones no son las mismas, la informática tampoco, y eso es para de una manera más fácil podamos acceder a toda una serie de nuevos servicios, que son de dos tipos: el primero es de una banda anchísima como por ejemplo la realidad aumentada, y la otra es la falta de latencia”.

La tecnología 5G en Argentina

María Gabriela Macra.

“No hay que pensar que esto es imposible para la Argentina, pero yo lo pensaría por regiones y necesidades primeramente y no a nivel nacional. No todo el mundo necesita hoy este nivel de tecnología y la pandemia lo probó: la red 4G se la bancó. La pregunta sobre 5G es una pregunta de política industrial”, explicó.

Estimó que esta tecnología no llegará a nuestro país sino hasta dentro de siete años, no obstante precisó que “se puede imaginar que, una vez que tengamos distancia con las experiencias que van a existir en Europa o Estados Unidos, vamos a poder mirar qué es lo que funciona y lo que no funciona para la Argentina. Entre tanto, se puede preparar el mundo para lo que viene”.

Sobre algún impacto en la salud, manifestó que no hay nada certero al respecto y acerca del consumo energético aseguró que significará un 2,5% veces más que una antena normal. “Lo van a tener que mejorar y lo van a hacer, es un hecho”, acotó.

