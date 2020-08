El Presidente se reúne con Larreta y Kicillof para definir la nueva etapa del distanciamiento social

El presidente Alberto Fernández se reunirá hoy con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la nueva etapa del aislamiento social por el coronavirus y, por la tarde, viajará a la provincia de Santa Fe para lanzar el Acuerdo Federal de Hidrovía.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

La reunión del Presidente con Kicillof y Rodríguez Larreta fue anunciada oficialmente para las 11.30 en la Residencia de Olivos, con el fin de establecer las «condiciones» de la extensión del aislamiento por el coronavirus.

Luego, a las 16, participará en el Puerto General San Martín, en Santa Fe, del acto por el el Acuerdo Federal de Hidrovía.

Allí estará acompañado los gobernadores Kicillof, Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gildo Insfrán (Formosa), informó la Casa Rosada.

Ayer, el Presidente acordó con los gobernadores que cada jurisdicción mantendrá o modificará sus medidas de restricción de acuerdo a los escenarios locales de propagación del coronavirus, a horas del anuncio de la próxima etapa del aislamiento que se iniciará el lunes próximo.

Ciudad de Buenos Aires

Fernán Quirós

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó esta mañana que el comportamiento de la curva epidemiológica de casos de coronavirus de la Ciudad de Buenos Aires «es lento» por lo que dijo que seguramente «el descenso también sea lento», y anticipó la intención de seguir avanzando en el proceso gradual de reaperturas en el distrito.

En este sentido, adelantó que la Ciudad buscará seguir trabajando en un desandado «paulatino y prudente» de las restricciones, orientando todo el comportamiento ciudadano en el espacio público, y que así lo planteará hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la reunión que mantendrá a partir de las 11:30 en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof.

Provincia de Buenos Aires

Nicolás Kreplak

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo hoy que el país está en una situación complicada por haber superado los 10 mil contagios, y explicó que si bien se atravesaba un amesetamiento en la curva de contagios, las «marchas y aperturas» hicieron que haya menos cuidado y aumentaran los casos.

Por otro lado, el funcionario descartó la posibilidad de que el distrito promueva la vuelta a clases presenciales de alumnos y alumnas que no tienen conectividad -como pretendía hacerlo la Ciudad de Buenos Aires pero finalmente no properó por la no aprobación de los protocolos por parte de Nación- porque implicaría «exponerlos a un mayor riesgo».

DL-CP