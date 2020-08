Presentarán música barroca en la cuarta edición virtual de Conciertos de Guitarra Clásica

El concierto se realizará por streaming el próximo sábado 29 de Agosto a las 21 horas por el Canal de YouTube «Ciclo de conciertos de guitarra Clásica» de la Fundación Más Vida, que organiza el evento. Los músicos participantes serán Isidoro Roitman y Gabriela Galvan, quienes conforman el grupo instrumental Embouchure.

Nombre del canal: Ciclo de conciertos de guitarra Clasica.

Embouchure

El grupo instrumental Embouchure, integrado por intérpretes especializados en música antigua, ha centrado su interés en explorar el rico repertorio de las sonatas para traverso y bajo continuo, de los siglos XVII y XVIII. Sus programas son cuidadosamente diseñados y combinan lo mejor de la técnica de interpretación del barroco para acercarlas al público con madurez y profundidad. Sus miembros (Gabriela Galván – traverso barroco e Isidoro Roitman – laúd) actúan asiduamente en distintos conjuntos en la Argentina y en el exterior. Para proyectos especiales han invitado a participar a reconocidos intérpretes de música antigua como Ramiro Albino, Ricardo Grätzer, Fernando Merech y la soprano israelí Revital Raviv.

Como conjunto han participado en Festivales y Tertulias de la AALGA (Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas), Concierto y Masterclass organizados por la Secretaria de Cultura de San Lorenzo (Pcia. de Sta. Fé), Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino (Pcia. de Mendoza), Ciclo de Música Barroca y Renacentista organizado por el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA), Ciclo de Música de Cámara organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Asimismo se han presentado en el exterior acompañando a Rostibolli Early Dance Group en el Reino Unido, y en conciertos en Jerusalem, Haifa y Hertzlia en Israel.

Sus miembros han sido convocados para participar como músicos en festivales internacionales de danza y música barroca en el Reino Unido, Italia, Francia, Croacia, Alemania, España, Israel, Australia, Uruguay y Brasil. El primer CD de Embouchure «de afectos y pasiones» con música de Corelli, Locatelli, Hotteterre, Couperin-de Visee, de la Barre y Leclair vió la luz en Noviembre 2015. Su segundo CD «Deutsche Delikatessen» con música de Handel, Quantz, Telemann y Bach fue publicado en Diciembre 2018.

Sitio web: https://galvanroitman.wixsite.com/embouchure

«Ambos intérpretes combinan en sus performances soltura técnica y gran musicalidad: el sonido terso de Galván se amalgama perfectamente a la creatividad y precisión del continuo de Roitman en los diferentes lenguajes que abordan.»

Margarita Pollini: «Revista Teatro Colón», Buenos Aires

«The pair bring much experience to this exquisite late baroque repertoire …… CD of great

variety for only two performers.»

Rick Jones: «Lute News», Inglaterra

«Galván certainly met the virtuoso demands made of the 18th-century flutist, combining elegance, subtlety and flair with energy and a substantial flute sound. Roitman’s playing offered interest and individual utterance»

Pamela Hickman: «Concert Critique Blog», Israel

