Por la permanente demanda las concesionarias de autos de Misiones agotaron sus stocks

El titular de la concesionaria Volkswagen de Eldorado, Carlos Lowe dijo que hay una demanda permanente de autos cero kilómetros y usados, pero por la demora de las fábricas en entregar en este momento están sin stock y sostuvo que lo que conviene al comprador son los planes de ahorro, aduciendo que el faltante de vehículos en las fábricas es consecuencia de la cuarentena que las tuvo paradas por varios meses.

Consideró Lowe que todas las marcas están en la misma situación, porque dependen en muchos casos de las importaciones, además de la capacidad de producción o “los volúmenes de dólares que exportan las diferentes automotrices para poder importar por el cupo. Algunas marcas están más complicadas que otras. Por suerte las marcas que representamos nosotros tanto Volkswagen como Ford se exporta mucho lo que es Amarok y Ranger que son de vehículos de un gran valor, entonces el cupo no va a ser un problema para nosotros, para la importación”.

Agregó el empresario en diálogo con Radio Libertad, que lo que se produjo es un bache, “es muy raro este país, porque cuando había veinte muertos y quinientos contagios por día estaban las plantas paradas por dos meses y eso generó un bache importante en el stock y la oferta, pero ahora las terminales están produciendo a full con diez mil infectados y casi trescientos muertos”.

Reiteró que no tienen stock y que todo lo que viene en septiembre ya está vendido. “Se dieron las dos cosas el bache de vehículos que en agosto fue casi el 50% de la cuota de unidades que nos dieron y en julio nos dieron menos aún”.

“La venta no paró, todo lo contrario, el mercado está muy demandante y se unieron las dos cosas, aumento de demanda y poca producción, así que bueno, hoy no tengo un solo auto en stock estamos jugando al ping pong acá en salones de venta porque entregamos todos los autos, pero ya para el mes de septiembre me prometieron que se iban a ir normalizando pero septiembre está prácticamente casi todo vendido. Así que ya estamos hablando de hacer operaciones para octubre”.

Sostuvo Lowe que también repuntaron los planes de ahorro destacando que, “el mes pasado nosotros habíamos cerrado con diez suscripciones en plena pandemia, pero el mes pasado ya volvimos a más de cien contratos. La gente se está metiendo en los planes de ahorro porque también es la única forma de poder llevar un 0 KM”.

Explicó que, además, con el plan se ahorra, si el auto aumenta cincuenta mil pesos, la cuota aumenta quinientos pesos, “es distinto juntar 500 pesos que 50000 pesos. Muchos no entienden eso, el plan de ahorro estuvo muy lastimado en estos últimos dos años, porque los vehículos aumentaron bastante y a la gente realmente se le complicó muchísimo pagar las cuotas. Pero el auto no tienen la culpa del aumento, lo que tiene la culpa es que los salarios no aumentaron, la carne también aumentó, no creo que un kilo de carne esté al mismo precio que hace tres años”.

Insistió en que el auto esta barato porque “los autos los seguimos importando a un dólar de setenta pesos, hasta en eso el auto esta barato. Aparte si calculas un sueldo promedio de entre cuarenta y cincuenta mil pesos hoy un Gol te cuesta catorce sueldos y siempre en la Argentina costaba veintidós sueldos”.

Respecto a los usados, el empresario dijo que están en igual situación de haber agotado el stock “el que iba a comprar un usado, tiene la plata para comprar un usado y lo compro y el que iba a entregar un usado, como no puede comprar uno nuevo, no entrega al usado. Entonces con el usado pasó exactamente lo mismo, nos quedamos sin usados, se llevaron todo”.

