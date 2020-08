Messi y su salida del Barcelona FC: comienza el partido jurídico

La comunidad deportiva internacional se ha visto conmovida y sorprendida por el inesperado hecho ocurrido a comienzos de la semana: Lionel Messi decidió abandonar el Barcelona FC.

Lo que en principio creció como rumor, se concretó en una misiva (“Bureau Fax”) enviada por el jugador al club catalán, donde expresa su decisión de “resolver el contrato de prestación laboral”. El deportista no expresa razones en concreto que argumenten su salida, únicamente refiere a “razones personales”, lo cual elevó un sin número de especulaciones al respecto.

Difundida esta carta del jugador en los medios de comunicación internacional, diferentes clubes estarían interesados en “fichar” al futbolista argentino. Entre los presuntos interesados se encuentran Inter de Milán, Milan A. C., Manchster City F.C. , Paris Saint-Germain F.C. hasta inclusive el Real Madrid.

Como se aprecia, los clubes interesados además de brindar un proyecto deportivo concreto al futbolista y acordar su salario, debe considerar que existe una Cláusula de Rescisión por un valor de 700 Millones de Euros. En cuanto al salario, Messi es el jugador mejor pago en todo el futbol mundial con una suma de 8,3 millones de euros brutos al mes (99,6 millones de Euros en un año). Esto indica que estamos en presencia de una de las operaciones más grandes en la historia del fútbol mundial.

Ahora bien, no todo es tan sencillo como pareciera, pues según trascendidos, la cláusula de rescisión habría expirado en su término de ejecución, es decir, ya no sería operativa. Esto, en primer término genera una serie de interrogantes jurídicos que brevemente explicaré a continuación.

Breves consideraciones jurídicas acerca de la salida de Lionel Messi del Barcelona FC

A fin de colaborar con el lector y clarificar la situación jurídica deportiva de Lionel Messi, debemos explicar que cuando se firma un contrato laboral entre un club y un deportista se generan derechos y obligaciones para ambas partes.

Lo particular es que en el derecho del fútbol son usuales las denominadas “Cláusulas de Rescisión” (son disposiciones emplazadas en los acuerdos laborales que establecen el derecho al deportista a rescindir el contrato laboral luego del efectivo pago de una determinada cantidad de dinero pactada).

Según trascendidos por los medios internacionales, la cláusula de Lionel es de 700 Millones de Euros. Esto implica que la contratación de Messi tiene ese “precio” de venta para quién requiera de sus servicios profesionales.

Por otro lado, la cláusula de rescisión –según información mediática- tenía un plazo para ejecutar hasta el día 10 de Junio del 2020, por lo cual la misma en principio no sería operativa, pero la situación no es del todo clara. Debido a las condiciones extraordinarias de la Pandemia de Covid-19 y las modificaciones en los calendarios de las diferentes ligas y competiciones y la reprogramación de las ventanas de transferencias, la FIFA dispuso recomendaciones para evitar este tipo de conflictos legales. Es así que la FIFA dispuso como “recomendación” que los contratos debían extender (prorrogar) su vigencia hasta la finalización de las competencias domésticas, lo cual es particular de cada liga.

Indistintamente de las interpretaciones acerca de la cláusula de rescisión (discusión que se daría en tribunales españoles RD 1006), los antecedentes son favorables a Messi. Tanto la FIFA como el Tribunal Arbitral del Deporte han resuelto en anteriores casos que debe primar el derecho a trabajar y la movilidad del deportista por sobre limitaciones provenientes de interpretaciones de cláusulas de rescisión.

Lo que debe quedar claro es que si el jugador desea jugar en otro club, probablemente ello suceda. La FIFA libraría un certificado de transferencia provisorio en cuanto exista una oferta formal por los servicios del jugador. Por otro lado, seguirían los debates judiciales en torno a la operatividad o no de la cláusula de rescisión y si su valor es o no considerado “abusivo” o excesivo.

La UEFA tampoco se opondría a que Messi cambie de equipo, aunque exigirá que su nuevo club cumpla las condiciones exigidas por el Reglamento del Juego Limpio Financiero (Financial Fair Play). Es de recordar que estas exigencias han traído complicaciones legales a PSG y Manchester City FC, dos de los clubes interesados en el argentino.

Consideraciones finales

Será fundamental observar si la directiva del Barcelona FC y Lionel Messi llegan a un acuerdo de salida, o por el contrario, la situación se transforma en un conflicto judicial. De todas maneras este será un caso interesante para analizar la importancia que tienen estas cláusulas de rescisión en la vida deportiva de los futbolistas : si son dispuestas para “beneficiar” al club o por el contrario ¿ tienen un efecto restrictivo de la libertad laboral del deportista?.

Existen muchos interrogantes, lo cierto es que en la práctica la situación habitualmente se resuelve de manera rápida (debido a los calendarios de competiciones, entrenamientos de los deportistas, etc.), pero la discusión jurídica no se agota en los 90 minutos, muchas veces se juega con tiempo extra.

*Carlos Adolfo Garcia- Abg. Derecho del Deporte- adolfocarlos.garcia@gmail.com

