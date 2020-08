Casi 1.000 personas ya firmaron un pedido para que Bencivenga ingrese a Garupá

A través de la plataforma change.org, Emilio Acosta, vecino de Garupá, lanzó la petición que ha sido firmada por casi mil personas. En el pedido argumenta que el actual servicio -que reciben del Grupo Z- no cumple con los requerimientos que necesitan y que por ello requieren el ingreso de otra empresa como Bencivenga.

El pedido publicado en la plataforma Change.org, tenía hasta el cierre de esta nota 964 firmas.

Pedido para que Bencivenga ingrese a Garupá

Debido a que hace varios años venimos reclamando un servicio PÚBLICO de transporte urbano que este a la altura de las circunstancias en la ciudad de Garupá y no solo que no nos han escuchado sino que además no tenemos el servicio que nos merecemos:

no tenemos frecuencia nos cobran lo que quieren ellos ponen los límites para cobrar el boleto como quieren nuestros dirigentes no nos apoyan

Por eso y por muchos otros atropellos más te pido que si sos vecino de Garupá nos ayudes con este pedido.

Entre los comentarios del porqué firmaron esta petición, muchos vecinos argumentaron necesitar servicios de mejor calidad y más líneas.

Similar es el pedido de los vecinos de Itaembé Guazú en Posadas quienes no están conformes con la propuesta de la actual empresa que presta servicio en la zona y exigen que Bencivenga pueda ingresar con sus líneas y así tener más opciones.

Los vecinos de Itaembé Guazú de Posadas tienen un pedido similar

El viernes, en el domicilio de Itatí Cuello, la presidenta del sector uno del barrio Itaembé Guazú, se realizó una reunión donde estuvo presente el Gerente General de Don Casimiro, Carlos Hermosilla, jefes de servicios y equipo de tráfico, quienes escucharon y ofrecieron mejoras a los usuarios del transporte urbano de pasajeros, pero los vecinos no quedaron a gusto y exigen que otra empresa pueda hacer el recorrido por el populoso barrio. Cabe mencionar que dentro de Itaembé Guazú viven más de 7 mil familias.



Hartos de promesas que no son complidas y de la difamación de que ellos estaban “conformes con la propuesta”, los vecinos repudian lo publicado por la empresa y reiteran que ellos piden que se mejore las condiciones de la actual empresa y además solicitan que Bencivenga ingrese con sus líneas 23 y 28 al barrio.

Reunion entre Don Casimiro y los vecinos de Itaembé Guazú

Según relataron los vecinos, Carlos Hermosilla, Gerente de la empresa Don Casimiro les ofreció un “proyecto” para mejorar las condiciones a los usuarios del transporte. La idea es implementar nuevas líneas por la zona y además extender el horario nocturno.

De igual manera, los habitantes del Itaembé Guazú en los próximos días tendrán que informar a la empresa que han evaluado entre la población al respecto del proyecto de Don Casimiro y a su vez, esperan que Movilidad Urbana analice los pedidos que han reclamado tiempo atrás.

Raul Arriola, referente del sector tres, manifestó que ellos no quedaron conformes luego de la reunión cómo salió publicado en algunos medios digitales y en el comunicado que largó la empresa de transporte. Asimismo, Arriola insiste en que quieren que Bencivenga pueda realizar el recorrido por la zona y así poder tener más opciones para tomar el ómnibus. “Queremos un servicio digno”, sentenció el referente.

“El día viernes se mantuvo una reunión con Carlos Hermosilla y su equipo, solamente para plantearnos un proyecto de lo que va ser el transporte dentro de Itaembé Guazú, pero solamente fue un proyecto que quedaría en evaluación de los referentes del barrio y en ningún momento se tuvo algo pactado o afirmamos”, relató

Según contó Arriola, desde Don Casimiro les comentaron que las señalización y el arreglo de las calles depende de la Municipalidad de Posadas.

Además, el referente del sector tres, donde viven más de 500 familias adelantó que dentro de dos semanas tendrán una nueva reunión con Movilidad Urbana para escuchar el desenlace de los pedidos que han solicitado y sobre todo el porque no ingresa Bencivenga al barrio. “Ellos nos tienen que traer una respuesta, la negativa o la afirmación de que van a entrar”, sostuvo.

“Lo que busca el vecino es tener una alternativa, busca dignidad e inclusión, paguemos lo que paguemos me parece que tenemos derecho a un mejor servicio”, añadió.

Por otro lado, Arriola desmintió lo que salió publicado en otros medios donde decían que “los vecinos estaban agradecidos por la presencia de Don Casimiro”. Según el vecino, lo que salió publicado no coincide con la problemática que tienen desde hace más de cuatro años.

#InformacionGeneral Vecinos de Itaembé Guazú exigen que Don Casimiro mejore su servicio y que Bencivenga pueda entrar al barrio https://t.co/1sGcIE3jgt pic.twitter.com/a0CpbwtjpE — misionesonline.net (@misionesonline) August 20, 2020

