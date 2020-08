El Ministerio de Prevención de Adicciones de Misiones articula la atención de pacientes con la Fundación Reto a la vida

La Fundación Reto a la Vida Misiones es un Centro de Ayuda en Adicciones y actualmente residen en el lugar 150 personas, 80 varones, las demás son mujeres y niñas. El ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, visitó las casas ubicadas en el barrio las Tacuaritas de Itaembé Miní en Posadas, donde el responsable Miguel Ángel Benítez, detalló el funcionamiento, en el marco de las acciones en conjunto que se coordinan con el objetivo de abordar la problemática de manera articulada, en el marco de la tarea conjunta entre el Estado y las iglesias, para la atención y contención de pacientes con consumos problemáticos.



Benítez, quien ingresó hace 25 años a la fundación cristiana, explicó que es un centro donde se trabaja la desintoxicación, la rehabilitación y la reinserción social y laboral de las personas que llegan con problemas de adicciones. En el predio de dos hectáreas los sectores están divididos por casas, incluso hay matrimonios, que se conocieron en el centro y ya rehabilitados decidieron continuar viviendo en el lugar y trabajar en la fundación para ayudar a quienes llegan por contención.

Los emprendimientos se destacan y desde la fundación se sostiene que una de las claves para la rehabilitación es que las personas estén ocupadas en alguna actividad. Además, permite el funcionamiento y sostenimiento de los hogares.

Los panificados de la fundación son conocidos en la ciudad y la producción se encuentra coordinada por turnos y cada grupo sabe su horario y qué parte de la producción le corresponde. Las prepizzas, tapas de empanadas, de pascualina, torraditas, chinas con queso, facturas se preparan diariamente y son distribuidas en distintos almacenes y comercios de la zona.

También cuentan con un lavadero de autos y una cooperativa de trabajo de carpintería, esta última funciona en el Parque Industrial, en el marco de la reinserción como parte del tercer paso del tratamiento que se propone desde el Centro, donde la palabra de Dios, confían, es la fuerza que les permite avanzar en la rehabilitación e hizo que el centro siga creciendo para ayudar a las personas con adicciones.

Así como en Posadas, la fundación Reto tiene sede en Eldorado y Aristóbulo del Valle, donde realizan la recuperación con la misma metodología, basada en la fe.

El equipo del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas que visitó el lugar, entre ellos los Subsecretarios de Prevención, Roberto Padilla, de Abordaje, Gustavo Marín y de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cindy Diesel, destacaron la gran tarea que realizan brindando contención a niños, niñas y adolescentes de todas las edades.

El Gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad, en el “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas” una mesa de trabajo que estuvo integrada por representantes de los distintos poderes del Estado y representantes eclesiásticos.

El Gobernador estuvo acompañado por el Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López, el Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Pía Venchiarutti Sartori, el diputado Nacional, Ricardo Wellbach, la diputada Provincial, Mariela Aguirre, el presidente del Consejo de Pastores, Guillermo Barboza, el Vicepresidente de Cáritas Diocesana, Padre Alberto Barros, los Subsecretarios de Prevención de Adicciones y Monitoreo Territorial, Roberto Padilla y el Subsecretario de Abordaje de las Adicciones, Ricardo Marín, además de integrantes del equipo de trabajo del Ministerio de Prevención.

El Gobernador dijo “agradezco esta reunión, estoy convencido que, con la sinergia, el camino conjunto y aunar los esfuerzos día a día hará que no nos sintamos solos o aislados”. El primer mandatario provincial destacó la tarea del Ministerio de Prevención y en el encuentro además manifestó la importancia de que más allá de las responsabilidades de cada uno, se trata de formar parte de un equipo de trabajo para dar respuesta a quien pide ayuda para salir de la problemática de las adicciones. Y advirtió que “si damos vuelta y no lo asistimos, toca o pide una sola vez y la segunda ya no lo hace”.

El Ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, en tanto, comentó que, aunque por Ley fue creada la Semana de la Prevención, se trabajó junio como “Mes de la Prevención”. Al tiempo que anunció que julio será Mes del Abordaje Integral.

En la oportunidad, también se presentó el Informe del Primer Cuatrimestre

2020 del Observatorio Provincial de Drogas, dependiente de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones y Monitoreo Territorial.

La presidenta del Superior Tribunal Venchiarutti Sartori habló sobre la importancia de avanzar con la tarea en conjunto con los jueces de Paz, teniendo en cuenta que la problemática de las adicciones llegó a muchas localidades de la provincia.

El Padre Alberto Barros, en tanto, celebró “la creación de la Secretaría de Estado Ministerio de Prevención de Adicciones”, porque muchos años se hablaba que era una provincia de paso. “Pero la verdad es un tema que fue asumido, visibilizado, fue un reclamo de Cáritas tener un mapa más claro de donde estamos parados”.

El diputado Wellbach, en tanto, consideró aprovechar la tecnología para avanzar en el trabajo con los intendentes y todos los sectores involucrados. Al tiempo que expresó que durante esta pandemia “hay mucha gente que está en la casa y esta situación de las adicciones generan conflictividad, mucha violencia”.

Todos los sectores expresaron el compromiso de seguir trabajando, fortaleciendo la prevención y atendiendo todos los aspectos para el abordaje y atender sin “perder” a quien se acerca y pide ayuda ante situaciones de consumos problemático.

GS-CP