“Se han registrado algunas demandas, hay reservas”, comentó Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo 

Héctor Dopazo, presidente de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo (AMAT) se refirió a la situación económica de las agencias y comentó que todavía están con muchas dificultades. Asimismo, mencionó que hay algunos ya ofrecen estadías en los Salto del Moconá e Iguazú como principal destino turístico.

La provincia de Misiones es una de las que mejor controló la pandemia del covid-19 y a raíz de los pocos casos que se registran, los trabajadores del turismo ven la luz luego del túnel. En este marco, la agencias de Misiones ofrecen estadías en distintos puntos de la Tierra Colorada.

Dopazo, presidente de la Amat señaló que si bien todavía están con dificultades en lo económico, pero que ya hay cierto movimiento debido a la flexibilización de la cuarentena en Misiones.

Según comentó Dopazo en Radio Libertad, están trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo de Misiones, con el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto y el Gobierno de la provincia donde han homologado el protocolo sanitario para las habilitación de las agencias.

“Hay algunas agencias que han comenzado a ofrecer paquetes pequeños que son de dos o tres días de duración, ofreciendo el destino Saltos del Moconá y algunas agencias lo hacen con Iguazú”, señaló Dopazo.

Cabe recordar que, el 12 de julio, mediante el Decreto 880/20, la Municipalidad de Posadas adhirió a la Resolución conjunta de los ministerios de Gobierno, Salud Pública y Trabajo respectivamente por la que aprobaron el protocolo de actuación sanitaria para las Agencias de Viajes y Turismo.

De esta manera, se determina que franja horaria a cumplir para su atención al público será entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Al respecto del movimiento en las agencias, Dopazo señaló “se han registrado algunas demandas, hay algunas reservas. La gente tiene mucha necesidad y ganas de salir, ganas de cambiar el ambiente”, contó.

Al respecto de las vacaciones, donde todavía hay incertidumbre de lo que pueda ocurrir, el titular de la Asociación Misionera De Agencias De Turismo comentó que todavía no tiene un panorama definido. “No hay ninguna comunicación oficial y no hay cuestiones determinadas que tengan que ver con la operatoria. No tenemos claras las leyes del juego, estamos a la espera que esto pueda esclarecer”, indicó.

“Estamos trabajando solamente con paquetes dentro de la provincia y con servicios de hotelería, también está la posibilidad de poder vender a futuro diferentes servicios dentro del país y en el exterior”, señaló Dopazo. No obstante, aclaró que todavía no está claro cómo serán los servicios aéreos y cuándo se abrirán las fronteras.

“Sabemos que hay países que están restringiendo la entradas de Sudamericanos, hay otros que permiten de acuerdo a la necesidad y el objetivo de tu viaje, no necesariamente para hacer turismo”, concluyó Dopazo y sentenció “cuando se pueda clarificar y definir los protocolos recién tendremos un horizonte claro para programar y proyectar nuevos servicios”, cerró.

