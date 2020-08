EEUU: la NBA suspendió toda la jornada luego que los Bucks boicotearon su partido por un nuevo caso de racismo

Milwauke, que enfrentaba a Orlando, decidió reclamar de esta manera contra el tiroteo en Wisconsin a Jacob Blake y provocó el aplazamiento de toda la jornada

El partido de playoffs de la NBA de este miércoles entre Milwaukee Bucks y Orlando Magic fue escenario de un boicot inédito. Luego del ataque policial contra el ciudadano afroamericano Jacob Blake sucedido el 23 de agosto en Wisconsin, los jugadores decidieron no saltar al terreno de juego y la liga anunció que pospuso todos los compromisos que debían jugarse hoy.

Varios periodistas especializados habían adelantado que los jugadores de varias franquicias tenían planeado realizar protestas similares en los duelos entre Oklahoma City Thunder – Houston Rockets y Los Ángeles Lakers – Portalnd Blazers. Es por eso, que desde la organización evitaron mayores problemas y anunciaron la cancelación de los encuentros.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.

— NBA (@NBA) August 26, 2020