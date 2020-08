Con un pueblo movilizado: presentan otra denuncia contra el joven acusado de violar a un niño en Alem

Leandro N. Alem sigue convulsionada por la brutal violación de un niño de 7 años por un joven de 18 años en el barrio, Juan Pablo II, el pasado miércoles 12 de agosto y ahora, se suma la denuncia de un padre de otro chico (8 años) por amenazas e intento de abuso contra el mismo acusado. La casa del sospechoso está con custodia policial y se advierte un clima de intranquilidad en el pueblo.

La segunda denuncia fue presentada ayer por la tarde en la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem y refiere a un intento de abuso sexual con el mismo modus operandi que utilizaría el supuesto violador del niño de 7 años. En el segundo caso, el pequeño fue rescatado por otros compañeritos, cuando el victimario intentaba llevarlo al monte para consumar el abuso.

Precisamente en el mismo monte –límite entre los barrios La Misionerita y Juan Pablo II– está ubicado esta zona de árboles donde fue abusado el niño de 7 años dos semanas atrás. Los pobladores de Alem continuaban hoy en estado de vigilia y cierta tensión por lo acontecido con el niño de 7 años.

Los vecinos se mostraron en alerta en los últimos días y marcharon por las calles del pueblo, en reclamo de justicia y piden la detención del acusado, que aún permanece libre, por su condición de discapacitado, aduce un retraso madurativo.

“Nos sentimos como tontos, ya que mientras estamos todos asustados por nuestros hijos, la policía custodia la casa del violador, esto es una locura”, manifestaron los vecinos autoconvocados al portal local Alem News.

Los pobladores expresaron su preocupación por la presencia en el barrio del sospechoso y temen que el mismo pueda darse a la fuga.

“Tanto esperan y en cualquier momento pueden mandarlo a otro lado y no lo veremos nunca más, eso hasta que viole a otro niño”, expresaron.

El niño abusado brindó testimonial ayer ante Cámara Gesell de Posadas, circunstancias en que revivió el horror padecido y acusó además a otro joven de 16 años, que habría acompañado al abusador en el monte, donde se cometió la violación.

El niño identificó al violador y no pudo precisar con certeza a su acompañante, pero sí recordó que “se reía” mientras el acusado cometía el abuso con acceso carnal.

La familia de la víctima se constituyó en querellante, a través de su abogado Cristián Sebastián Burg, quien solicitó la inmediata detención del acusado. Gladis, la madre de la víctima, relató el horror que vivió su hijo hace dos semanas.

En declaraciones a FM Libertad, Gladis manifestó que fue cerca de las 19:00 y 20:00 horas (presumiblemente del miércoles 12 de agosto) que ocurrió el abuso en un monte ubicado en el límite de los barrios La Misionerita y Juan Pablo II.

“El me cuenta días después del dolor que tenía en la cola, yo primero le dije que bueno, que por qué no se había limpiado bien y le dije que se bañe bien. Le hablé como siempre le hablo a mi hijo, pero él me dice que le dolía mucho”, fue cuando su madre decide llevarlo al hospital para que lo atiendan. La médica que atendió al niño constata la lesión en la zona anal y recomienda la atención de una cirujana, para una operación, con un diagnóstico presuntivo de hemorroides.

Antes de llevarlo nuevamente al hospital, Gladis presenta una denuncia por abuso ante la Comisaría de la Mujer de Leandro N. Alem. La causa se instruye en el Juzgado de instrucción 5 de Alem, a cargo de Selva Raquel Zuetta. La magistrada ordenó la custodia policial de la casa del acusado, para resguardar la integridad de su familia y evitar que el sospechoso se dé a la fuga.

Zuetta ordenó además, la realización de exámenes psicológicos a la víctima mañana, el viernes y el lunes, en Posadas, en el Gabinete del Cuerpo Médico Forense judicial. Asimismo solicitó las pericias psiquiátricas del acusado, previstas para el miércoles 2 de septiembre.

JS-EP