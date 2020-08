Cecilia Roth contra la revista Gente por los retoques en su foto: «Yo quiero ser como soy a la edad que tengo»

La tapa de la Revista Gente de la semana pasada, para sorpresa de muchos, tiene como protagonista a una joven Cecilia Roth. El abuso de Photoshop, que fue criticado en las distintas redes sociales, indignó incluso a la misma actriz, de 64 años, que contestó con una imagen desde su casa, frente al espejo, mostrándose tal cual es.

«Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato… Quien quiera oír, que oiga», comentó en una publicación de Instagram el pasado 19 de agosto.

Las fotografías que aparecieron en la revista, opinó la actriz en diálogo con CNN radio, «son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso».

«Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido. Lamentablemente las retocaron mucho”, concluyó la artista.

Otros casos como el de Cecilia Roth

La edición es, por excelencia, el momento donde los medios construyen el ideal de belleza que desde sus páginas quieren instalar. La manipulación en la imagen de Roth, en ese sentido, no hace más que sumar un nuevo nombre a la larga lista de famosas que han sido víctimas de este proceso de retoque digital.

Esta práctica de manipulación fotográfica, necesaria por otros motivos, ha llegado tan lejos que en una ocasión, también en la Revista Gente, a Susana Giménez le quitaron el ombligo. A la diva, en otras oportunidades, también le han borrado una pierna y un brazo.

En los últimos años, uno de los casos que tuvo mayor repercusión fue el de Yalitza Aparicio, la actriz protagonista de Roma, la multipremiada película de Alfonso Cuarón producida por Netflix.

En febrero del año pasado, la revista ¡Hola! llegó al extremo de aclararle el color de piel a la actriz para que encajara en ese ideal de belleza que intenta mantener en sus publicaciones.

Otro caso conocido fue el de la actriz y cantante estadounidense Zendaya Maree Stoermer Coleman​, más conocida como Zendaya, que en 2015 hizo una publicación en Instagram criticando a la revista Modeliste por la edición que hicieron de su imagen.

«He tenido una nueva sesión hoy y me he sorprendido cuando he visto que mis caderas y mi torso, propios de una chica de 19 años estaban bastante editados», escribió la protagonista de la serie Euphoria, que hoy tiene 23 años.

«Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que se crean los ideales poco realistas de belleza que tenemos. Cualquiera que sepa quién soy, sabe que estoy a favor del amor sincero y puro. Así que me propuse enseñar la imagen real (lado derecho) y me encanta», agregó.

Luego del posteo de la joven, la revista culpó a una «compañía de edición independiente» y restauró la foto original para su publicación.

Las arrugas, el color de piel y las curvas no son lo únicos atributos que «molestan» al estereotipo de belleza dominante. Hace unos años, la revista Grazia UK le recortó y alisó el pelo a Lupita Amondi Nyong’o, la actriz mexicana-keniana que saltó a la fama en 2013 con su papel como Patsey en la película 12 años de esclavitud, del director británico Steve Rodney McQueen.

«Estoy decepcionada con que @graziauk me invitase a estar en su portada y, después, retocasen y me alisasen el pelo para que encajase con su noción de lo que es un pelo bonito», escribió Nyong’o en Instagram.

«Si me hubieran consultado, habría explicado que no puedo apoyar o condonar la omisión de lo que es mi herencia de nacimiento con la intención de que ellos apreciasen que sigue habiendo un largo camino en la lucha contra los prejuicios inconscientes contra la complexión y el pelo de las mujeres negras».

E.B.-CP