Carlos Okulovich entrena en Oberá pensando en la primera carrera 

Mientras espera la luz verde para largar, Carlos Okulovich continúa entrenando y ajustando detalles para cuando retome la actividad en el automovilismo. El misionero, oriundo de Oberá, entrena en el autódromo de la Capital del Monte y de reojo mira lo que pueda suceder en el Turismo Carretera y el Turismo Nacional, en ambas categorías Oku quiere ser protagonista.

Si bien el calendario de la Asociación Corredores Turismo Carretera mencionaba que este fin de semana comenzaban a rugir los motores, nada de eso es real. Lo único concreto hasta el momento es que algunos pilotos y parte del equipo técnico han pasado por al autódromo Roberto José Mouras para realizarse los estudios correspondientes y saber si tienen Coronavirus covid-19.



“Luego de tomar contacto con las autoridades del Gobierno de la Nación, las mismas le manifestaron a la Comisión Directiva de la Asociación Corredores Turismo Carretera que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata«, expresó el comunicado oficial de la ACTC.

Desde su Oberá natal, Okulovich habló con Radio Libertad y comentó “estamos con la tratativas de volver a correr, mientras tanto seguimos trabajando esperando alguna novedad del comienzo del automovilismo”, comentó.

Carlos Okulovich

Seguidamente, había adelantado que era muy probable que el Turismo Carretera no arrancará este fin de semana “se demoraron las respuesta por parte del Gobierno, ya estamos sobre la hora para pensar arrancar este fin de semana. En principio arrancará la semana próxima”, contó.

Al respecto de los entrenamientos en el autódromo de Oberá señaló “como en Misiones estamos más liberados pude hacer algunos entrenamientos en Karting, con autos y aparte en mi casa entrené físicamente. Hicimos todo lo que se podía para poder estar en ritmo”, dijo.

Sobre cómo se imagina la primera carrera, el piloto misionero relató que espera que haya muchos autos “ojalá que haya muchos autos, no creo que este el parque completo, seguramente habrá muchas bajas por problemas presupuestarios, por problemas sanitarios, puede haber de todo. Sin público se hará un poco triste”, dijo.

Cabe recordar que el oriundo de Oberá pertenece al equipo del Gurí Martínez Competición, al respecto de lo económico respondió que “tres y cuatros meses bastante complicados sin ingresos y con el gasto lógico de mantener toda la estructura, sostener toda esa estructura no es fácil. Cuando hablo con el Gurí me dice que no tengo para aguantar mucho más”, concluyó diciendo Carlos Okulovich, quien espera la luz verde para largar.

