“Me siento bien y muy contento, sé que hice algo para todos”, relató Clodomiro Fretes, misionero que se aplicó una de las vacunas contra el coronavirus 

Hasta el momento, casi tres mil voluntarios argentinos recibieron y toleraron la vacuna de Pfizer y BioNTech. Entre ellos, Clodomiro Fretes, oriundo de Eldorado y que vive en Buenos Aires pasó por el Hospital Militar y se colocó la primera dosis.

Clodomiro Fretes. Radio República

El voluntario misionero se probó la dosis que trata de la vacuna ARNm que Pfizer desarrolló con BioNTech contra el coronavirus. Cabe mencionar que Argentina fue seleccionada para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de la vacuna contra el coronavirus que preparan las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE.

Al igual que Eugenio Albertch, quien se aplicó la vacuna días atrás, Clodomiro Fretes, también se sumó a la convocatoria de la vacunación y hasta ahora tolero con normalidad la primera dosis. Fretes de 64 años, oriundo de la Capital del Trabajo comentó que vive hace 41 años en CABA y trabaja como empleado bancario.



Según relató Fretes, él se inscribió a través de una página web donde habían lanzado la convocatoria y primeramente le notificaron que estaba en lista de espera, luego le confirmaron que participaría de las pruebas. “Me hacían preguntas y preguntas, luego me llegó un email y notificaron que me tenía que presentar”, contó el voluntario.

Clodomiro luego de la vacuna

Seguidamente, contó que personal del Ministerio de Salud de la Nación lo pasaron a buscar por su domicilio para luego trasladarlo hasta el Hospital Central Militar. Asimismo, el misionero comentó que antes de aplicarse la primera dosis tuvo que realizarse diversos estudios en el nosocomio.

Además de los análisis que le realizaron y que incluyó un hisopado, le hicieron firmar un convenio. Cabe recordar que el investigador principal es Fernando Polack, médico pediatra e infectólogo.

Luego de la dosis que se aplicó ayer, el misionero informó que no ha tenido ningún síntoma y que todos los lunes deberá informar a través de una aplicación por el celular. Además, añadió que dentro de 21 días deberá volver al Hospital Central Militar para sacarle sangre y realizarse otro hisopado. “Hoy me levante bien, estoy acá en mi casa sin ningún síntoma, no pico, no me duele en el lugar, no tengo dolor de cabeza ni agarre fiebre”, comentó Fretes.

Desde el grupo de investigación explicaron que solo se «reportaron síntomas leves como fiebre y dolores locales en la zona de aplicación», coincidentes con «los relevados en Estados Unidos y Alemania, donde también se realizó el testeo de eficacia».

Esta vacuna contempla dos dosis con un intervalo de 21 días entre una y otra, y adicionalmente el estudio prevé el seguimiento de los pacientes durante dos años con visitas programadas al Hospital Militar Central, el centro médico donde se desarrolla la prueba en Argentina.

El ensayo clínico tiene un diseño denominado «doble ciego», esto significa que la mitad de las personas recibe la vacuna y la otra mitad un placebo, sin que médicos ni pacientes conozcan que administran o reciben para garantizar la objetividad de los resultados.

“Me siento muy bien y muy contento, sé que hice algo para todos”, concluyó el misionero solidario que se aplicó una de las vacunas contra el Coronavirus.

#Nacionales Así es el laboratorio donde se producirá la vacuna contra el coronavirus en Argentina.https://t.co/QCVV9V5mwj pic.twitter.com/G0ZzzPAssy — misionesonline.net (@misionesonline) August 24, 2020

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-A