Gimnasios de Posadas se alistan para su temporada alta: crece la demanda de aquellos que buscan “llegar al verano”

Propietarios y trabajadores de gimnasios de la Capital provincial señalaron que entre agosto y septiembre crece la demanda de clientes, quienes buscan mejorar su estado físico para la temporada estival. Señalaron que el protocolo fue beneficioso en cuanto a organización de horarios y turnos. El piso de las cuotas, por otra parte, es de $1.500 y varía según las actividades.

Sara Gauna, propietaria del Gim Fox, señaló que desde estos días comienza la “temporada alta” en los gimnasios debido a que, de cara al verano, la gente elige iniciar con diversos entrenamientos. Siempre con protocolo sanitario para el desarrollo de las actividades, poco a poco comienzan a brindar más turnos para aquellos que se suman.

Gimnasio Fox

Sara Gauna.

“Ya estamos empezando a tener mayor demanda, pese a que estamos regulados en cuanto a la capacidad por el protocolo de prevención del Covid-19. Tratamos de distribuirlos en la medida que cada uno pueda, ya que cada persona tiene su trabajo y también debe acomodar sus horarios”, manifestó.

Según precisó, a causa del contexto actual y teniendo en cuenta la demanda, la distribución de los turnos en los gimnasios ya no se da dependiendo de “qué hora me quede más cómodo”, sino que más bien ahora es tratar de hacerlo en las franjas disponibles para que todos puedan cumplir con sus rutinas de entrenamientos.

“Hay gente que los toman a los gimnasios como un estilo de vida, después están aquellos que vienen los tres meses previos al verano, pero de a poco se van acomodando y encuentran los ‘huequitos’ entre los horarios para acomodarse”, contó en comunicación con Misiones Online.

Consultada sobre el tiempo de duración de los entrenamientos, señaló que es relativo de cada gimnasio. No obstante, para darle a todos la oportunidad de participar de las clases, desde Fox Gim brindan turnos de 50 minutos, ya que luego deben higienizar los espacios.

Respecto a las cuotas, celebró la creación de la Asociación Misionera de Gimnasios y Afines ya que, como miembros de la misma, lograron establecer un piso de $1.500 en el valor. El monto puede variar dependiendo de la actividad que decidan hacer o la frecuencia de días que entrenen.

“Desde los $1.500 de piso para arriba, cada gimnasio cobra según los servicios que ofrece y también la demanda que tenga. Algunos tienen promociones según los horarios, pero en nuestro caso no tenemos debido a alta demanda, ya que cada persona ocupa un lugarcito. Calculo que el resto de los gimnasios estará con las mismas limitaciones”, contó.

Gimnasio GalatasCross

Iván Robledo.

Desde GalatasCross, su propietario Iván Robledo sostuvo que “desde la reapertura de los gimnasios, la gente volvió con todo. Inclusive aquellos que habían dejado de entrenar o que estaban un poco sedentarios”. Debido a este panorama, consideró que “la demanda en el sector es muy buena”.

“Hay muchas consultas, pero lamentablemente por protocolo no les podes dar un lugar a todos. Hoy, trabajando al tope de nuestra capacidad, tenemos a 25 personas por turno, por lo que no podemos satisfacer más demanda. En definitiva, si la gente ya no puede venir a tu gimnasio, va a ir a otro”, apuntó.

Sobre la aplicación de las medidas de higiene establecidas por la pandemia de Covid-19, indicó que no fue difícil la adaptación de los clientes, por el contrario aseguró que inclusive fue beneficioso para establecer mayor orden y organización. “La gente venía a cualquier horario y por ahí tenías clases que estaban abarrotadas de personas”, afirmó.

“Al ser personalizados los entrenamientos, necesitas de los elementos para cada persona, por lo que las clases ‘cupificadas’ fueron un beneficio. Ya no tenés clases de entre cinco y 40 personas, sino que ahora todas son de 25 máximo, lo que corresponde a la cantidad de metros cuadrados que tenemos disponibles”, especificó.

Sobre el valor de las cuotas, Robledo indicó que también se incorporaron a la Asociación Misionera de Gimnasios y Afines, señalando que el piso de base establecido es de $1.500. “Con ese precio estamos hablando de una clase de musculación que es un poco menos personalizada ya que te dan una rutina y solo la seguis”, contó,

En GalatasCross, donde se enfocan en los entrenamientos de crossfit, plantea sus diferencias: “Acá necesitas mucha atención del coach porque son movimientos bastante complejos, entonces nosotros establecimos una cuota de $2.000 que es única (para todos en general) y que te sirve para venir la cantidad de veces que quieras”, explicó.

Acerca de la mayor demanda en esta época del año, indicó que están trabajando con una lista de reserva de turnos y horarios tentativos. “Siempre de un mes a otro hay gente ‘golondrina’ que va y viene. También hay otros que son muy fieles a la actividad, los clientes permanentes. Los cupos que se brindan son los de esa gente que va dejando”, acotó. La demora suele ser de un mes a otro.

Gimnasio SmatFitness

Adrián Ledesma.

Adrián Ledesma, desde el gimnasio SmartFitness, aseguró que de a poco van regresando a la normalidad, aunque sostuvo que la gente aún está un poco temerosa de retomar la actividad. “Este mes tomamos a más gente. Agosto y septiembre siempre son los meses de mayor demanda porque la gente quiere llegar al verano”, aseguró.

Explicó que, con protocolo mediante, reciben semanalmente a unas 200 personas, las cuales son distribuidas en las diversas actividades que ofrecen. “Les marcamos una rutina que dure menos de una hora, alrededor de 50 minutos. Luego desinfectamos todo y empieza el turno siguiente”, dijo.

Con respecto a las cuotas, en sintonía con los demás entrevistados, aseguró que inician desde los $1.500 y luego los valores van aumentando dependiendo de la cantidad de veces a la semana que deseen entrenar. “Musculación sale $1.500 dos veces por semana, $2.000 tres veces y $3.000 para el que quiera venir todos los días”, contó.

“Después tenemos entrenamiento funcional que sale $2.000 dos veces por semana, $2.500 tres veces y $3.500 para todos los días”, explicó. Mencionó que mantienen altas las expectativas a las próximas semanas ya que hasta antes de la pandemia en estas fechas siempre hubo una gran demanda.

AV-EP