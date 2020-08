¿Por qué sentimos una descarga eléctrica en todo lo que tocamos estos días?

En redes sociales muchos usuarios aseguran haber notado un aumento en la cantidad de pequeñas descargas al tocar un picaporte, la puerta del auto o el cabello.

Las redes sociales se inundaron estos días de comentarios de personas que aseguran recibir pequeñas descargas eléctricas al tocar objetos en acciones domésticas.

Consultado sobre este tema, el profesor de Educación Tecnológica e Hidráulica Jorge Sanabria explicó en diálogo con Elonce TV que» la estática es un fenómeno que generan todos los cuerpos en movimiento, en cualquier lugar del mundo, entre objetos tangibles como puede ser un metal, una mesa o un celular, y los humanos mismos cuando están en movimiento”.

«A la pérdida de energía que se tiene que equilibrar, la vemos cuando hay una descarga eléctrica o ese chispazo que vemos cuando tocamos algo», indicó.

Y continuó: «Cuando estamos en movimiento, desprendemos o acumulamos energía, electricidad; lo que tiende a equilibrarse haciendo descarga a tierra o sobre algún objeto inanimado».

La principal explicación a este fenómeno es que el cuerpo humano acumula estática, electrones que tenemos de más. Pero en normalmente esa estática se descarga al aire o al suelo cuando hay humedad en el aire. Cuando no hay humedad (en invierno por ejemplo) esa estática se descarga en otras personas o en elementos metálicos como el picaporte de una puerta, el auto, un grifo, etc.

«Cuando hay baja humedad relativa, es decir que no hay humedad en el aire, no hay agua; y el aire no es buen conductor de la electricidad, sino más bien un aislante», diferenció el docente al dar cuenta que «nuestro cuerpo, al estar en movimiento, va acumulando energía que, para poder equilibrarse, necesita hacer una descarga cuando tocamos un picaporte, el marco de una puerta o a otra persona y ahí es cuando notamos el chispazo», detalló el profesor Sanabria.

Según el especialista, “el chispazo es más evidente cuando se registra menos de 40% de humedad en el ambiente; con una humedad del 20 o 30% en el ambiente es más visible».

«Al andar calzados con suela de goma, que son aislantes de la tierra, la electricidad que genera nuestro cuerpo al moverse utiliza el agua que está en el ambiente para llegar a tierra; hace como una especie de cableado a la tierra, se descarga y se equilibra», añadió.

Y agregó con Elonce TV: «Al atardecer es más probable que se vean esos chispazos porque después del mediodía, el ambiente está mucho más seco; hay mucho menos evaporación porque el ambiente se carga de humedad a medida que se evapora el agua de la superficie, de las plantas, de todo animal viviente sobre la tierra que está todo el tiempo transpirando, todo eso carga el ambiente con humedad y después del mediodía, a medida que se va secando el aire, es mucho más propenso que se vea esa estática».

Jorge Sanabria

«A la mañana, la humedad relativa ronda el 60 o 70%, dependiendo los días; y a medida que avanza el día esa humedad baja a 40 o 45%», aclaró al dar cuenta que «se da más invierno porque es más seco en algunos días».

Qué hacer frente a este fenómeno

Para evitar este fenómeno, es recomendable humidificar nuestras casas simplemente hirviendo agua y dejando que ese vapor se disperse por nuestra casa, o manteniendo húmedas nuestras manos con cremas humectantes. También es recomendable pisar el suelo sin medias para así descargar nuestra estática acumulada.

“Si uno usa calzado con suelas de goma, nos aislamos de la tierra y no hay descarga; eso es lo que produce la acumulación de electricidad», advirtió Sanabria.

«Se aconseja descalzarse y pisar el césped o el piso, que los zapatos tengan una suela de cuero, o una ducha porque el agua es conductora de electricidad y ahí se haría la descarga a tierra», finalizó el docente.

