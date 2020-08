Habilitaron a entrenarse a Guido Pella después de siete días de encierro y cinco testeos negativos

Lo que tuvo que vivir el tenista argentino Guido Pella fue una verdadera pesadilla para cualquier deportista de alto nivel. La semana pasada fue excluido del torneo Masters 1000 de Cincinnati porque su preparador físico Juan Manuel Galván había dado positivo en coronavirus, y recién hoy, después de cinco testeos negativos y una semana de encierro en una habitación de un hotel, lo autorizaron a entrenarse.

Aunque resulte absolutamente increíble, a Pella lo testearon cinco veces en los últimos cinco días. Todos los resultados dieron negativo al Covid-19, pero siguió aislado en una habitación del hotel hasta el mediodía de hoy porque se trata de un contacto estrecho de su preparador físico, que ahora también dio negativo, con lo que podría haberse tratado de un falso positivo.

Pella se mostró absolutamente molesto con las reglas de aislamiento dispuestas por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) y los especialistas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, teniendo en cuenta que después de cinco testeos negativos ni siquiera había podido entrenarse con vistas al US Open que se jugará en Nueva York a partir del lunes 31 de agosto.

Después de sus quejas públicas a través de Instagram, le dieron el Ok para salir de la habitación y empezar con la puesta a punto para el US Open.

«Perdón por la cara pero hace una semana que estoy encerrado sin nada de información del torneo ni de la ATP. Hoy, quinto testeo negativo. Mi preparador físico también dio negativo. No sé que va a pasar ahora ni quién se va a hacer cargo de esto ni quién nos va a dar una solución», se quejó el tenista bahiense en su cuenta de Instagram.

«Parece que Juan Manuel nunca tuvo el virus», agregó Pella, que contó que hoy recibió un llamado del Departamento de Salud diciéndole que no podrá salir de su habitación hasta el próximo lunes 31 de agosto, justamente el día en que comenzará a jugarse el US Open, porque debe cumplir con los 14 días de aislamiento obligatorio.

«Quiero creer que es un error, un gravísimo error de alguien. Lo que pasé esta semana fue muy difícil. La pasamos mal con todo el equipo y tuvimos sensaciones horribles. Ojalá que todo se resuelva de una manera rápida y que podamos salir lo antes posible de esta habitación», agregó el argentino en un mensaje a todos sus seguidores.

¿Y ahora qué?

Pella recibió el visto bueno para empezar a entrenar porque de de no ser así no podía jugar el US Open, al que igualmente no llegará bien preparado luego de permanecer siete días adentro de una habitación y sin haber participado del Masters 1000 de Cincinnati.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP