Cierre de fronteras: sobre el reclamo de los comerciantes encarnacenos para que habiliten el puente, empresario de Posadas reiteró que la decisión del Gobierno de no abrirlo es “estrictamente sanitario”

Mirta Montiel, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, había cuestionado la decisión del Gobernador Oscar Herrera Ahuad de mantener el cierre de fronteras entre ambos países y calificó de «capricho» y de un acto de «xenofobia» hacia sus compatriotas, pues considera que se cumplen las condiciones para la apertura de esta vía. La respuesta no se hizo esperar, el empresario e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos Beigbeder afirmó que Misiones tiene la autonomía para tomar decisiones y que el motivo del cierre fronterizo más allá de lo económico es sanitario.

El reiterado pedido de los comerciantes encarnacenos para la apertura del puente Roque Gonzáles de Santa Cruz que permite la unión de Posadas y Encarnación cada vez se intensifica. Mirta Montiel, titular de la Cámara de Comercio de Encarnación quien tuvo fuertes calificativos contra el gobernador Oscar Herrera Ahuad, debido a la negativa del gobierno provincial de no abrir el paso fronterizo y señaló que esto responde a un «capricho» del Gobernador e incluso calificó como una actitud de xenofobia hacia los paraguayos.

Sin embargo, el empresario e integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder, cuestionó lo dicho por su par paraguaya y afirmó que el pedido no es coherente.

«Lo que está proponiendo es que se abra el puente para que la gente haga contrabando , es una locura y ¿que se haga una apertura inteligente? primero, quiénes son ellos para que nos digan lo que debemos hacer y no es un capricho, es una situación sanitaria«

Precisó que el enfoque de la decisión de cerrar las fronteras, si bien tiene un impacto económico, el principal motivo es el sanitario. «Nuestra herramienta más importante es que tenemos 50 casos en cuatro meses y eso es lo que nos ha hecho poder tener esta nueva normalidad».

«Acá no se está poniendo otra cuestión por encima de lo sanitario. Yo no quiero volver a la fase 1 quedarme encerrado en mi casa. El Gobernador está haciendo limitando los contagios, Brasil y Paraguay tienen un montón de enfermos por covid y yo no quiero volver a la fase 1 quedarme en mi casa encerrado y con suerte estar en el balcón».

Agregó que, «es evidente que primero debemos cuidarnos los ciudadanos, ya lo dijo el presidente la salud está por sobretodo».

Beigbeder añadió que nadie va a querer pagar el costo político de que se dispare el número de casos, por lo que la decisión adoptada por las autoridades es positiva. «Lo que diga la señora de la cámara de Comercio de Encarnación (sobre la apertura del puente) es lo que puedo decir yo como ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, es totalmente irrelevante».

Recordó que el Gobernador con más alta imagen positiva es Herrera Ahuad y que la decisión que está tomando, la gente está de acuerdo. «Si los políticos se deben al pueblo, está haciendo las cosas bien».

Sobre las declaraciones de la empresaria que instaba a Cancillería Paraguaya a hacer cumplir el reglamento del Mercosur, explicó que «el enfoque sanitario va a primar por encima de cualquiera de otras cuestiones».

Cuestionó que en el pedido de los vecino no se diga que el Hospital se va a llenar de paraguayos en caso se habilite el puente. «Hoy el hospital está tranquilo y la gente puede ir sin hacer las largas colas que se hacían habitualmente».

«Lamento que la situación sea así, pero cada uno debe cuidar a los suyos, es lo lógico».

Pedido de los comerciantes encarnacenos en contra del cierre de fronteras

La semana pasada, Montiel solicitó la aplicación del tratado del MERCOSUR en cuanto al comercio fronterizo, que según indicó los habilitaría para comercializar aún en tiempo de pandemia.

Reiteró que la apertura de fronteras es un derecho de paraguayos y argentinos y que se puede hacer a través de controles sanitarios estrictos, según declaró para Itapúa Noticias.

Además exigió a la Cancillería paraguaya mayor firmeza con el pedido. «Tiene que tener más fuerza (…) que se plante y ver esa herramienta legislativa y que podamos hacer uso para abrir de forma inteligente»

Sostuvo que el cierre de fronteras no se dio con totalidad y que permitió el paso de camiones que exportan granos y otras mercaderías como así también de quienes importan, según reportó Itapúa Noticias.

«El cierre de fronteras nunca se dio para los grandes empresarios, las grandes importaciones y exportaciones nunca pararon, solo los pequeños tenemos esta prohibición (…) queremos hacer bien las cosas y que se haga con el protocolo sanitario ya que tenemos un comercio integrado», criticó.

Agregó que quieren hacer uso de su derecho igualitario para que puedan comercializar con la ciudad de Posadas.

Montiel aseguró que están dadas todas las condiciones para la apertura gradual de las fronteras, por etapas y de manera inteligente.

Se evitó millonaria fuga de dinero debido al cierre de fronteras

En ese sentido, el titular de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán señaló que tras un estudio preparado por una consultora es que han presentado a Nación los perjuicios tenidos por la fuga de dinero hacia Paraguay o hacia Brasil, debido a la situación de competencia con los negocios cercanos a las fronteras de Misiones.

«Siempre se hicieron estimaciones y uno puede estimar en relación a cómo se recuperan las ventas en el consumo local y tomando los valores del mes de junio, (con la frontera abierta) la fuga hubiera sido de 5.600 millones de pesos por mes, mucho mayor a la que teníamos antes».

El titular de Hacienda de Misiones indicó que el documento ya está firmado y que se formuló el pedido al ministro Kulfas.

«El planteo está hecho para Misiones y la particularidad geográfica y las fronteras de Misiones amerita que tenga este régimen especial. Otras provincias tienen frontera con otros países, pero las condiciones geográficas son distintas, no es lo mismo la frontera de Mendoza con Chile, que tenés la cordillera de por medio con más de 100 kilómetros de frontera para atravesar que acá que tienes frontera seca».

