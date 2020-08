La radio argentina, pronta a cumplir 100 años: “Está relacionada a lo sentimental, la radio es un amor particular”

El 27 de agosto es el Día de la Radio en Argentina. En marco del centenario de la primera transmisión radial, docentes y alumnos de la carrera de Locutor Nacional del Montoya se alistan con un programa en streaming en homenaje a este apasionante medio. Alejandro Batalla, coordinador de la carrera, se refirió a la propuesta y aprovechó a reflexionar sobre lo que significó (y significa) la radio.

El jueves 27 de agosto la radio argentina cumplirá 100 años de existencia. Sus inicios, de la mano de “los locos de la azotea” en 1920, se dieron a partir de la transmisión de la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo, en Buenos Aires. Fue la primera transmisión radiofónica y estuvo a cargo de Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica.

«Los locos de la azotea». Buenos Aires, 1920.

Con motivo de esta fecha, desde la coordinación de la carrera de Locutor Nacional dictada en el Instituto Montoya de Posadas, preparan un programa radial homenaje con entrevistas, radioteatro y un llamado a la reflexión que invita a pensar en la radio de los próximos 100 años.

Alejandro Batalla, locutor y docente, señaló que la actividad tiene una impronta particular que denota el trabajo en conjunto de diversas carreras de la institución para poder llevar adelante una propuesta que será transmitida en directo a través de la radio educativa del establecimiento, RedM, desde las 08:00 horas del jueves 27.

Alejandro Batalla.

“Es un homenaje a la manera que tenemos de comunicar en la radio. En primer lugar contando la historia de los locos de la azotea, que son el motivo de la celebración del centenario, y después con entrevistas a distintos referentes, algunos profesores nuestros y otros que trabajan en la zona de frontera desde hace tiempo, que es otra particularidad de en la Provincia”, contó.

Según manifestó, la iniciativa hubiese sido mejor en otro contexto, pero a raíz de la pandemia de Covid-19 “todo es mucho más complejo” y por ello es que se desarrollará a través de la plataforma Zoom. “La invitación a participar se hace extensiva a ex estudiantes y también a aquellos que ejercen la profesión hace más de 50 años, tiempos en que todavía no existía una carrera”, mencionó.

La radio, mucho más que un medio de comunicación

Una de las consignas de este programa homenaje es repensar en la radio a futuro, pero para partir de ese pensamiento es necesario también mirar hacia atrás, echar un vistazo en el baúl de los recuerdos. Sobre qué significa la radio para él, contó: “Cuando fui oyente, me enamoré de este medio de comunicación y de la forma que tenían de hacer radio aquellos referentes míos que, en la década del ‘80, fueron de radios paraguayas: Radio 1 de Marzo, Radio Cardinal o Radio Yacyreta”.

“Amigos de Buenos Aires, que sabían que era muy fanático, me enviaban casets de programas radiales grabados cuando estaba en la secundaria. Yo los escuchaba como programas diferidos, una suerte de podcast ondemand. Los podía rebobinar y volver a escuchar. Ese fue mi primer amor, ahí se prendió la ‘chispita’”, manifestó.

“A partir de ahí no lo pude dejar más. Yo vivía en Formosa y me vine a estudiar a Posadas porque tuve la suerte de que la carrera de Locutor Nacional saliera aquí, en el Norte del país. La radio es mi vida”, sostuvo en diálogo con Misiones Online. “Eso es la radio para mí: mi primer amor y mi vida. Creo que será así hasta mis últimos días. No entiendo otra manera de vivir que no sea haciendo radio, enseñando a hacer radio y aprender de la radio”, remarcó.

Las próximas generaciones en la radio

Consultado sobre su pensamiento respecto a las nuevas formas de hacer radio y encarar la profesión en esta era, aseguró que hay una gran responsabilidad sobre aquellos que “tenemos el deber y el compromiso de enseñar” para no perder esa ‘chispita’ que representa a una gran generación.

“La radio está muy relacionada con lo sentimental. Todo aquel que haga radio o televisión, te habla de ella con un amor particular, y eso es lo que no hay que perder. Sin eso, pasamos simplemente a facturar, porque si bien la comunicación es un negocio, no es ese el fin último”, apuntó.

“El fin último es conectarnos, estar pendientes del otro, es solidaridad, es aprendizaje y también entretenimiento”, cerró.

AV-EP