Aparecieron copias del acuerdo que las empresas de EUTA decían que no existía

A fines de 2013 los choferes de las empresas de transporte urbano de Posadas nucleadas en la EUTA hicieron huelga en reclamo del pago de horas extras. El conflicto se superó mediante un acuerdo que comprometía a las empresas a presentar mensualmente planillas al ministerio de Trabajo para facilitar el control. Recientemente una de ellas presentó amparo exigiendo quedar eximida de esa responsabilidad. Alegó desconocer el contenido del acuerdo porque, supuestamente, no quedaban copias. Finalmente aparecieron las copias que la empresa afirmaba que no existían.

La empresa de transporte posadeña Nuestra Señora del Rosario presentó un recurso de amparo a través del cual solicita que el ministerio de Trabajo de la Provincia la deje de intimar para que presente mensualmente planillas de diagramas de francos y servicios. Si bien la única firmante es Nuestra Señora del Rosario, el amparo busca beneficiar también a las demás integrantes de la cámara Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), las empresas Don Casimiro y Tipoka SA.

Las planillas que las empresas exigen dejar de presentar ante el ministerio de Trabajo especifican los horarios en los que sus choferes estarán de servicio, con ello la autoridad puede controlar que efectivamente los trabajadores estén cobrando las horas extra que cumplen y que las empresas les otorguen los descansos que marca la ley como resguardo de la seguridad de los pasajeros.

La presentación de dichas planillas no surgió como una iniciativa empresarial sino que fue una condición impuesta por el sindicato de los choferes (la UTA) para levantar un paro que fue convocado a fines de 2013 por los trabajadores de Don Casimiro, Nuestra Señora del Rosario y Tipoka SA a raíz de que los trabajadores aseguraban que las empresas no les estaban pagando lo que correspondía por las horas extras. Además se quejaban porque no les daban tiempo de descanso.

En la oportunidad se llegó a un acuerdo que fue firmado por representantes de las empresas Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, además de la UTA. Uno de puntos de dicho acuerdo, más precisamente el cuarto, compromete a las empresas a presentar un diagrama de francos y servicios. Pero ahora las empresas se niegan a hacerlo porque aseguran desconocer el contenido del mencionado acuerdo porque “no existen copias en poder de ninguna de las partes que suscribieron el mismo”, según puede leerse en el texto de la presentación realizada por Nuestra Señora del Rosario.

Euta y sus denodados esfuerzos por encontrar e acuerdo

Luego de que Misiones Online publicara el pedido de amparo en el cual la empresa de transporte afirma que “pese a los denodados esfuerzos de esta parte por conseguir copia del supuesto convenio del año 2014, el mismo no aparece, no existen copias en poder de ninguna de las partes que suscribieron el mismo, por lo que desconocemos los contenidos del mismo”, resulta que sí aparecieron copias del acuerdo que las transportistas de EUTA no podían encontrar pese a sus “denodados esfuerzos”.

El acuerdo que las transportistas pretenden desconocer aparece transcripto en el acta de una audiencia conciliatoria realizada en la sede del ministerio de Trabajo de la Provincia el 17 de diciembre de 2013 a las 10:30 horas. Consta de cinco puntos, el cuarto de ellos establece textualmente que: “Las empresas se comprometen a realizar un diagrama de francos y servicios con la antelación de 72 hs. al inicio del próximo mes y presentarlo ante esta Autoridad Laboral solicitando ambas partes la reserva de cronograma por 60 días, previo archivo del expediente. Cualquier modificación que resulte necesaria e implique adecuar el cronograma presentado, se consultará y acordará con cada trabajador”.

