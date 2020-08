NBA: Luka Doncic volvió a descollar, le dio el triunfo a Dallas Mavericks y fue elogiado por Manu Ginóbili

Luka Doncic lo hizo de nuevo. A los 21 años, el esloveno sigue quebrando récords en la NBA. Anotó 43 puntos y sumó 17 rebotes y 13 asistencias en la burbuja de Orlando para que Dallas Mavericks igualara 2-2 la serie de playoffs ante Los Ángeles Clippers. La hazaña fue completa: su equipo perdía por un punto ante los angelinos y se hizo cargo de la última bola. Con una doble finta se hizo un espacio ante su marcador y convirtió en el último segundo el triple de la victoria (135-133).

La jugada que definió el pleito se transformó en viral y generó reacciones de asombro entre los aficionados. La cuenta de la NBA en español perdió la cordura ante su lanzamiento.

Quien se declaró fanático de Doncic fue el mismísimo Manu Ginóbili. La leyenda de los San Antonio Spurs exhibió su admiración en su cuenta de Twitter. “Increíble, este chico es increíble. 43/17/13 en playoffs con 21 años. Metele también el triple ganador #LukaFan”, escribió el argentino.

🇦🇷Increíble! Este chico es increíble! 43/17/13 en playoffs con 21 años. Métele también el triple ganador. 🤦🏻‍♂️ #LukaFan ✋

🇺🇲 This kid is unbelievable! 43/17/13 in playoffs against a great team and @ 21 years old. Throw in a buzzer beater, too! Nuts! #LukaFan ✋

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 23, 2020