En denuncias contra Zbikoski en Buenos Aires acusan al grupo de «fraude» por cobro doble de subsidio estatal

Por lo menos tres denuncias penales corren en la Ciudad de Buenos Aires contra integrantes del grupo Zbikoski, propietarios de la gran mayoría de líneas de transporte urbano de pasajeros en Posadas y de las más importantes líneas que prestan idéntico servicio en la Capital Federal y una de ellas es por «fraude».

“Siguen cobrando los subsidios a nivel nacional por 50 colectivos y 50 choferes que debían estar circulando como parte de la flota en Buenos Aires y los tienen prestando servicios en otra jurisdicción, en este caso, Posadas y por eso hay una denuncia penal y eso significa que existe un cobro ilegal de subsidios”, confirmaron este domingo a Misiones Online fuentes relacionadas con la causa.

Aclararon que esa es la “última de las denuncias que tiene el grupo empresarial; en tanto existe en los fueron porteños; también existe otra por una licitación exprés que se hizo también en Buenos Aires, convocatoria que fue hecha a su medida y eso está en plena investigación y la denuncia en este caso dice que tiene una preferencia para cobrar subsidios en exceso de lo que le corresponde”.

Según consta en los expedientes, la denuncia por “fraude” a la empresa que está a cargo de uno de los hermanos Zbikoski y que funciona bajo la denominación de “La Misión Buenos Aires” sostiene que “simulando una situación fáctica, logra mantener compensaciones tarifarias que no le corresponden pues su estructura de costo incluye las unidades desafectadas (o mejor dicho, afectadas a la ciudad de Posadas) y esa falsedad le permite obtener más fondos que los correspondientes, desequilibrando la balanza en perjuicio de las demás empresas”.

Esto, en alusión directa a las 50 unidades que el grupo trajo a Posadas en los últimos días, cuando arreciaron las denuncias de usuarios que viajaban hacinados en las unidades de transporte de la capital misionera. Incluso se denunció públicamente que los mencionados micros habrían venido con choferes de Buenos Aires y que los mismos no habrían guardado las medidas de bioseguridad exigidas para su ingreso a la provincia.

“Como aquí se denuncia, tenemos entendido que esas 50 unidades de transporte que LCVL se llevó sin dar de baja en los registros de la CNRT se encuentran habilitadas y son utilizadas en el cálculo de los costos de explotación del transporte urbano y suburbano de pasajeros por automotor de jurisdicción nacional de la Región Metropolitana, metodología que la beneficia y desequilibra fraudulentamente la balanza de las compensaciones tarifarias, que son claramente fondos públicos”, continúa el escrito legal.

Este domingo, una fuente del caso confirmó que “es de público acceso en la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte el listado de empresas, micros y choferes cuyos datos son exigidos en el trámite para solicitar subsidios estatales y en este caso, lo están pidiendo dos veces, por la misma cantidad de colectivos y la misma cantidad de empleados; incluso en desmedro del servicio en una zona tan crítica como Buenos Aires en esta etapa de la pandemia”.

En el sitio de la CNRT también figuran los números de las patentes de las unidades que ahora prestan servicio al Sistema Integrado Metropolitano que une a Posadas con Garupá y Candelaria. También allí figura la nómina de choferes que viajaron más de mil kilómetros con las mismas.

Lo dicho también consta en la denuncia penal aludida, donde sostiene: “LCVL se beneficia manteniendo ilegalmente las 50 unidades de alta ya que eso le permite cobrar el costo 150 empleados que no prestan servicio y recibir el beneficio que significa tener vehículos de alta con una mínima antigüedad. Asimismo, dentro del cálculo de costos la metodología refleja una asignación por cantidad de vehículos habilitados y su antigüedad, por ese motivo las unidades que traslado LCVL a Posadas en su mayoría con dos o tres años de antigüedad incluso 0 kilómetro, no fueron dadas de baja del parque móvil de la CNRT y de esa manera se sigue recibiendo una asignación que no le corresponde en la distribución de las compensaciones tarifarias”.

