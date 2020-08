Ciberdelito: estafaron por millones a dos jubiladas de Buenos Aires

Les hicieron un “cuento del tío” digital a dos mujeres de Tigre, para acceder a sus home banking, sacar préstamos y vaciarles las cuentas. Este tipo de delito aumentó un 70% en el país, durante la pandemia.

“Los delitos y estafas online aumentaron al menos en un 70% durante el confinamiento, muchos de los cuales implican la posibilidad de robo de credenciales y tarjetas de crédito y débito. La gente está más conectada y más sensible que nunca y lo que pasa en estos casos lamentablemente no es un tema tecnológico. Tiene que ver con concientización y educación”, explicó Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y CEO de BTR Consulting.

¿Cuál es el principal inconveniente? El desconocimiento de ciertos aspectos del home banking y los cajeros automáticos y la habilidad de los delincuentes para conseguir los datos necesarios y actuar antes de que la víctima pueda reaccionar.

Marcela Lesniowski y Viviana Díaz son dos docentes jubiladas, de Tigre, quecayeron en la trampa de los cibercriminales. No solo les robaron el dinero que tenían en sus cajas de ahorro sino que también sacaron préstamos de los bancos, con altas tasas de interés, que las damnificadas deberán pagar. Las dos son clientas del Banco Provincia, que por ahora les informó que ellas fueron las que entregaron las claves de acceso a sus cuentas.

“En casos como este recordamos el concepto del ‘cuento del tío’, que en el mundo de la informática lo llamamos ‘ingeniería socia’. Básicamente se genera un pretexto (más o menos creíble) para manipular o influir en una persona. En este caso, el engaño logró su cometido porque las víctimas quizás no tenían tanta educación o experiencia en temas digitales y se revelaron datos sensibles que deberían haber permanecido confidenciales”, afirmó Federico Kirschbaum, especialista en seguridad informática y fundador de Ekoparty.

La estafa a Díaz fue hecha de forma telefónica. “Me llamaron al celular, una persona que se identificó como Walter, que me dijo que trabajaba para ANSES y que estaba obteniendo el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Primero le dije que no, porque yo sabía que ni mis padres ni yo lo teníamos que cobrar, pero ante la insistencia me di cuenta que mi tía, que no tienen ninguna ayuda del estado, lo podía cobrar. Pensé que la habían anotado a ella y le dije que sí”, relata la docente.

Después llegó el momento del robo de la cuenta. “Me empezó a explicar que la persona tenía que estar bancarizada, pero como ella no tiene cuenta podía usar la mía. Me aturdió con pedidos, pero finalmente hicieron que les de un código desde el cajero automático, que es con el que pudieron acceder a mi home banking”, detalló Viviana.

“Primero pidieron un adelanto de sueldo, de 15 mil pesos, para que parezca que había cobrado el IFE. Pero después pidieron un préstamo de 447 mil pesos, con el sistema francés, que yo desconocía que tenía pre aprobado por el banco. Todo ese día estuvo bloqueado mi home banking, y por la pandemia, cuando fui al banco no me atendieron. Y en el cajero tampoco podía cambiar las claves porque estaban bloqueadas. Recién al otro día pude ir en persona y me dijeron que no podían hacer nada, porque yo les había dado las claves”, agregó la mujer, que realizó la denuncia y espera una resolución por parte de una fiscalía de Tigre.

“Lo más doloroso es que terminé siendo yo la responsable, y me obligan a pagar un crédito que por ser sistema francés entrega 447 mil pesos pero terminó devolviendo más de un millón. Voy a estar los próximos seis años de mi vida pagando algo que yo no pedí”, concluyó la docente.

La estafa a Marcela comenzó de otra forma: una página web que prometía conseguir un turno en el Banco Provincia, en el marco del Aislamiento social y obligatorio.

“Me comuniqué con la línea de atención telefónica para pedir un turno, para retirar dólares que tenía en mi cuenta. Me lo dieron para más de un mes después, 48 días. Pero al poco tiempo en Facebook me apareció una página, Bip Provincia, que decían poder gestionar turnos más rápido y operar desde la casa. Accedí y me dijeron que tenía que ir al banco, generar unas claves y enviárselas. Hice lo que me pidieron y lo mandé”, explicó la mujer.

