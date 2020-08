Transporte urbano de Posadas: la empresa Bencivenga denunció ataques de Don Casimiro

Acusan daños en las unidades e intimidación al personal. Señalan que es una represalia por haber intentado ingresar a la Terminal Quaranta.

Darío Skrabiuk- Radio Libertad

En un nuevo capítulo de la disputa que enfrenta a las dos firmas prestatarias del servicio de transporte urbano y suburbano de Posadas, la empresa Bencivenga denunció ataques de Don Casimiro como represalias por haber intentado ingresar a la Terminal Quaranta, hace tres casi tres semanas.

En diálogo con Radio Libertad, el titular de Bencivenga Darío Skrabiuk detalló que tanto las unidades como el personal vienen sufriendo agresiones e intimidaciones por parte de la compañía que ostenta la mayor parte de las líneas Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM) y que suma una nueva acusación al amplio listado en su contra.

“Estuvimos sufriendo ataques en las unidades y al personal por parte de Casimiro. Nos rompen los espejos, cierran a nuestras unidades. Escribanos persiguiendo a los colectivos, subiéndose arriba, amedrentándolos. Es una bajeza lo que están haciendo y no sé cómo se lo permiten”, acusó.

Skrabiuk indicó que los ataques empezaron hace casi tres semanas, más precisamente el lunes 3 de agosto cuando un colectivo de la línea troncal 09 de Bencivenga intentó ingresar a la Terminal de Transferencia Quaranta en la capital de Misiones y fue impedido de hacerlo. El entrevistado aseguró que desde ese momento comenzó el hostigamiento “como represalia” por haber querido operar en la estación.

#InformaciónGeneral En denuncias contra Zbikoski en Buenos Aires acusan al grupo de «fraude» por cobro doble de subsidio estatalhttps://t.co/sV0fliKAyq pic.twitter.com/XKEgsGCr06 — misionesonline.net (@misionesonline) August 23, 2020

El empresario adelantó que se comprometió con el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, “no entrar en las provocaciones” y le transmitió ese mensaje a su personal. “Esto se va a dirimir como corresponde y por eso puse en conocimiento de las autoridades lo que está subiendo. No es sólo por la empresa, sino que es por los usuarios y los conductores que están arriban del colectivo y que están trabajando bajo una presión que no debería suceder. Es una bajeza total”, reiteró.

Darío Skrabiuk

Según explicó, Casimiro rompió un acuerdo tácito que existe entre las empresas de transporte urbano e interurbano que hay en Misiones de no cobrar los pasajes a los conductores de las firmas colegas. “Dieron la orden de empezar a cobrarle los boletos a nuestros empleados. No sé por qué lo está haciendo, no sé si necesita plata el otro empresario o qué está pasando”, destacó.

“Siempre que prometieron, no cumplieron”

Uno de los focos del conflicto entre el Grupo Z y Bencivenga es la disputa por el Barrio Itaembé Guazú en Posadas. La primera firma, por medio de Don Casimiro, actualmente es la única en ingresar a al predio donde habitan más de 7 mil familias. Desde hace unas semanas, la empresa de Skrabiuk lucha para que le autoricen ingresar a ese lugar.

Sobre ese tema, manifestó: “Los vecinos de Itaembé Guazú están reclamando por favor una mejora en el servicio. Esta empresa (Don Casimiro) lo que les prometió nunca les cumplió… Tengo entendido que la otra parte les prometió un servicio diferencial, pero lo que no les dijo es que un servicio diferencial significa un boleto más caro. Nosotros queremos brindar un servicio de calidad y de excelencia que hoy no se está cumpliendo».

