Atacaron la sede del INADI en Misiones y dejaron un cuchillo sobre un escritorio

Desconocidos provocaron desorden en el interior de las oficinas del INADI en Posadas y sobre uno de los escritorios dejaron un cuchillo, según publicó en Twitter la titular de ese organismo nacional, Silvia Risko. Cerca del mediodía el gobernador Oscar Herrera Ahuad se trasladó hasta el lugar para conocer los detalles del hecho.

Entraron a la delegación del @inadi en Misiones. Pudieron robar las computadoras y no lo hicieron, revolvieron todo buscando un expediente o pretendiendo amedrentar por el trabajo que estamos haciendo. @vikidonda @SabinaFrederic @SantiCafiero @herrerayflia @rovira_carlos pic.twitter.com/3VHOTw6Pf2 — SilviaRisko 💚 (@SilviaRisko) August 23, 2020

La funcionaria confirmó que «no se robaron elementos pero se revolvieron cajones y papeles y que responsables del área harán la denuncia en el Juzgado Federal«.

«Nosotras no tenemos cámaras de seguridad, por lo que podrían haber robado tranquilamente las computadoras, pero no lo hicieron. Lo que si se ve es que revolvieron papeles, posiblemente estaban en busca de un expediente. Destrozaron todo y hasta me dejaron un cuchillo sobre el escritorio», agregó Risko.

Sobre el tema, la Policía Provincial emitió un comunicado en el que sostienen: » Cumplimentando Orden 430/20 URl Operativo recorrida de Prevención zona centro supervisado por la Sub Crio. Amarilla Rosana. Recorriendo por inmediaciones de Calle Córdoba y Junín de la ciudad de Posadas fuimos solicitados por el sub of Ppal González Jorge quien se encuentra realizando custodia de un domicilio en la zona, el mismo manifestó ser alertado por el ciudadano HUGO ENRIQUE BOLDONEIRO (71) 7.623.248, domiciliado en calle San Luis 1864 planta baja, quien manifiesta que en momentos que se encontraba sacando la basura visualiza que en una de las oficinas del INADI ubicado en calle San Luis, altura catastral 1870, la puerta de ingreso se encontraban forzada y abierta aparente hecho de robo, donde nos hicimos Presente con la Agte en Comisión Goncalves Da Luz. seguidamente se hace presente el Of sub ayte Saenger German en Móvil 3-427 de la Cría. Secc. 1°. Se ampliará».

Apenas enterado del hecho, el gobernador Oscar Herrera Ahuad concurrió al lugar para interiorizarse sobre los pormenores.

ZF-CP+EP