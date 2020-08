Quintero se despidió de sus compañeros: River anunciaría en las próximas horas la venta del jugador

El colombiano Juanfer Quintero realizó hoy su último entrenamiento como jugador del Millonario. Aunque aún restan detalles por definir, es un hecho que seguirá su carrera en el Shenzhen, de China.

La dirigencia de River avanzó en las ventas de los mediocampistas Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal, al Shenzhen de la Segunda División de China y CSKA de Rusia, respectivamente, que le dejarán en sus arcas unos 15 millones de euros. Por eso, tras el entrenamiento de hoy, el colombiano se despidió de sus compañeros.

Durante toda la jornada del viernes, principalmente para Quintero, hubo mensajes de despedidas de los hinchas del Millonario, que recordaron con alegría aquel gol frente a Boca en la revancha de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, para poner el 2-1 en tiempo suplementario.

Quintero fue uno de los últimos en sumarse a la pretemporada luego de hacer la cuarentena obligatoria tras regresar de su país y ahora será el primero en dejarla. A partir del lunes, el plantel ingresará en una burbuja sanitaria y Juanfer no estará entre los futbolistas a las órdenes de Marcelo Gallardo, dado que entre lunes y martes seguramente se selle su transferencia al fútbol chino.

Después de largas negociaciones, la dirigencia encabezada por Rodolfo D´Onofrio resolvió aceptar la oferta del Shenzhen FC por poco más de 8.000.000 de euros limpios para el club de Núñez.

El principal problema que tenía la transferencia estaba relacionado a algunas deudas que River mantenía con Quintero.

Este viernes, el colombiano aceptó resignar una deuda que mantenía el club con él y el 10 por ciento del pase que era también de su propiedad.

Quintero, con la camiseta de River, disputó 61 partidos, convirtió 11 goles y levantó cuatro títulos: una Supercopa Argentina, una Copa Argentina, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores 2018.

Por el lado de Carrascal, la negociación sería a través de un grupo inversor que compraría el ciento por ciento del pase del colombiano, para que sea compañero del delantero argentino Adolfo Gaich, que recientemente pasó de San Lorenzo al CSKA.

El mediocampista que llegó desde Ucrania a comienzos de 2019 tuvo poco rodaje en el equipo de Marcelo Gallardo y apenas mostró algunos destellos de su categoría, aunque su participación en el último Preolímpico Sudamericano Sub-23 terminó poniéndolo en la órbita de prestigiosos clubes europeos.

Los número de Juanfer Quinteros en River

Se irá tras poco más de dos años y medio en el club, en los que disputó 61 partidos y anotó 12 goles. En ese lapso ganó la Supercopa Argentina 2018 a Boca, la Copa Argentina 2018/19, la mencionada Copa Libertadores 2018 y fue parte del plantel que se quedó con la Recopa Sudamericana 2019, aunque no participó por estar lesionado.

Llegó en enero de 2018 desde Porto, a préstamo por un año y con una opción de compra de €3.500.000. Más adelante, la misma fue ejecutada por el Millonario.

Disputó un total de 61 partidos oficiales, con 12 goles y ocho asistencias.

Ganó cuatro títulos. Dos en 2018 y ante Boca, la Supercopa y la Libertadores que lo tuvo como MVP, y otro par en 2019: Recopa Sudamericana y Copa Argentina.

Estuvo 208 días inactivo por lesión. Se rompió un ligamento cruzado de la rodilla izquierda el 17 de marzo de 2019 y volvió a las canchas el 11 de octubre del mismo año.

La confesión de Faustino Asprilla

En las últimas horas apareció el ex futbolista colombiano Faustino Asprilla contando una charla que tuvo en las últimas horas con Quintero, y sorprendió con una afirmación contundente: «Hablé con él y me dijo que se va de River».

«El viernes se va para Miami de vacaciones, no va a entrenar más con River. Anoche hablé con él, me llamó por videollamada una hora y me dijo que iba a hablar con Gallardo para pedirle que lo dejara ir», señaló el Tino en declaraciones al programa deportivo de Blu Radio.

Según el ex delantero del seleccionado de Colombia, Juanfer ni siquiera analizó la propuesta que le llegó del fútbol árabe y ya tiene resuelto seguir su carrera en el Shenzhen F.C de China.

«Quintero es muy amigo del dueño de ese equipo chino. Inclusive, en el 2018 lo querían, pero él no se fue por amor a la camiseta», destacó Asprilla, una de las grandes figuras del fútbol colombiano en la década del ´90. Asimismo recalcó: «Hace dos años vienen detrás de él y esta vez sí se va a ir».

