Coronavirus: «Lo preocupante en Misiones son las reuniones clandestinas que no respetan ningún tipo de protocolo», dijo el Vicegobernador

Durante una entrevista en un medio local, el vicegobernador de Misiones destacó los avances de la tierra colorada en relación sus pares a nivel nacional sobre el manejo del coronavirus. Añadió que la principal dificultad que atraviesan es la ilegalidad de actividades y pidió a los misioneros respetar la normativa y restricciones dadas, así como disfrutar de lo que sí está habilitado como las caminatas, salidas a los bares y restaurantes, entre otros.

Durante una entrevista con canal 4, el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, destacó los diferentes programas desarrollados por el Gobierno y afirmó que constantemente se reúnen con sus pares de otras provincias y con Salud de Nación para conocer las diversas estrategias y el panorama que se vive en el interior del país.

«En las reuniones se habla de la articulación en la política sanitaria para las provincias. Lo que busca Salud Pública es la información de lo que realiza cada provincia y tener una política sanitaria para todos los pobladores», dijo Arce.

Recordó que el ministro Gines informó que al inicio de la pandemia tenían unas 8 mil camas de unidades críticas y ahora el país tiene más de 12 mil.

«No son solo camas, sino equipamiento. Esto es comparable a los países más desarrollados que no pudieron hacerlo. La cuarentena permitió que el país vaya ganando la capacidad de atender a los pacientes y preparándose para ello».

Frente a las críticas sobre el objetivo de la cuarentena, Arce destacó que la política sanitaria ha permitido que en este tiempo se logre generar equipamiento médico para estar preparando ante un incremento de casos.

Resaltó el gesto que tuvo el gobierno Provincial con Jujuy para enviar dos especialistas.

«Jujuy tiene otro signo político, pero eso no importa, la salud es de todos. Debemos fijarnos a cómo llegar a esto, pero no fue solo por lo dispuesto por el gobierno, sino porque la sociedad misionera respetó los protocolos. Hasta que no haya una vacuna, nosotros vamos a tener que seguir con esta normativa (de aislamiento social)».

En ese sentido, reforzó su pedido a la población misionera. «La política del Gobierno y las medidas son insuficientes para cuidar este periodo, no alcanzan, lo que necesitamos es que esto se complemente con la conducta sanitaria del misionero y misionera».

Agregó que Misiones está con una posición privilegiada porque tienen varias actividades abiertas.

«Lo preocupante es lo clandestino, reunirse, programar reuniones sin respetar protocolos y l pido a los misioneros que si tienen información sobre fiestas clandestinas, por favor denuncien. Lo fundamental es que sigamos aprovechando las actividades que tenemos en la costanera, aprovechemos eso, pero no se confundan lo no permitido, sigue siendo no permitido».

Coronavirus: programa de contención para enfermos oncológicos

Contó su experiencia atendiendo a pacientes por más de 24 años y señaló que muchas de las dificultades que atraviesan las personas para continuar con su tratamiento es por un índole social como quién se quedará con los chicos, el pago de pasajes, entre otros.

Por ello destacó el impacto de este programa para ayudar a la continuidad del tratamiento.

Buena acogida del Programa Empezar de nuevo

«Es una propuesta que hicimos al Gobernador hace un par de semanas en conferencia de prensa que atiende y contiene a aquellas familias que tienen una manifactura local y casera y que en su casa y con su familia tienen emprendimientos familiares y venden en la vía pública, etc».

Precisó que el rubro de gastronomía es muy fuerte. «Tenemos también relevamiento de la gente que hace manufactura textil en su casa, no solo barbijos, sino gente que estaba haciendo diversos productos en su casa pero que se quedaron sin insumos por la pandemia».

Arce señaló que al interrumpirse su cadena de venta y compra, tuvieron que paralizar sus actividades. «Los requisitos es que no tengan un ingreso formal, que su ingreso familiar dependa de eso y que tengan mínimo un año de antiguedad».

Explicó que están haciendo su relevamiento a través del área social de los 77 municipios y por la página web .

Añadió que hasta la fecha tienen más de 200 personas registradas.

