Presupuesto 2021: sustentabilidad ambiental, económica y social, los objetivos de Ecología que apunta a enero para habilitar el Parque Federal Campo San Juan

El ministro Mario Vialey expuso ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto, los principales ejes de su gestión y el destino que tendrán los 683.821.000 pesos que dispondrá su cartera para el año que viene. Destacó el aporte de camionetas para la Policía ambiental y anticipó que trabajarán en la concientización para atenuar los efectos de los altos índices de peligrosidad de incendio.

“Me sentí como si me tomaron un examen”. Mario Vialey, actual ministro de Ecología y ex docente de la Universidad Nacional de Misiones, abrió la lista de oradores de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que este viernes inició su tercera ronda de consultas. El apostoleño, ex intendente de la Capital Nacional de la Yerba Mate, ponderó que entre las partidas presupuestarias para el ejercicio financiero 2021, su ministerio recibirá un 21% más con relación al que se está ejecutando actualmente.

Acompañado por el Subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Alan Benítez Vortisch, y el Director Administrativo de Ecología, contador Germán Aguirre, Vialey resumió todo lo realizado en los primeros ocho meses de gestión y adelantó que el primer gran objetivo para el año que viene, es la puesta en marcha del Parque Federal Campo San Juan, bajo un esquema de cogestión entre Estado provincial y nacional. “Si bien ya se anunció a principios de año cuando vino el ministro de Ambiente Juan Cabandié, lleva tiempo articular y definir las acciones de los guardaparques nacionales y también los provinciales, pero confiamos que en el mes de enero podemos ponerlo en funcionamiento”, confió a Misiones Online.

Para el funcionario, el ministerio de Ecología “es transversal a todo” y mencionó las gestiones hechas ante los organismos internacionales, destacando la visita del Consejero de Asuntos Ambientales de la Embajada de los Estados Unidos y el trabajo con el Fondo Internacional de Protección de la Naturaleza en el marco del Plan de Conservación del Yaguareté.

Remarcó además de la importancia del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, con la entrega de equipamientos y en ese punto agradeció al gobernador Oscar Herrera Ahuad, al ceder tres camionetas nuevas para la flamante división ambiental, que incluye a la policía de Misiones. “Van a estar fiscalizando todas las rutas, porque al tener mayor presencia, menor daño ambiental tendremos. Se controla el transporte de madera y en estos momentos especialmente la flor de piedra, que no se puede llevar libremente, porque es un recurso genético nuestro”.

Por otra parte, Vialey valoró el Programa de Arborización Urbana, que, en articulación con distintos municipios, puso a disposición del medio ambiente 14 mil plantines nativos, entre maderables y frutales. También llamó al cuidado de las cuencas hídricas y recordó la adopción de la veda extraordinaria sobre los ríos Paraná y Uruguay durante los meses de bajante, desde mediados de marzo hasta principios de junio.

Peligrosidad de incendios

Durante la exposición ante los diputados, Vialey adelantó una fuerte campaña de promoción y concientización para atenuar los riesgos de los altos índices de peligrosidad de incendio. Relató que “hay que provocar un cambio cultural, porque hay mucha gente que todavía quema pastizales y se nos vienen por delante meses de mucha sequía”.

Por último, el ministro de Ecología lanzó que los objetivos que se plantea su cartera, “son la sustentabilidad ambiental, económica y social”. Explicó el funcionario que “tenemos que cuidar nuestro tan querido ambiente, de selva, de bosque y de agua que nos permite tener la calidad de vida que tenemos. Muchos quieren venir a vivir a Misiones por la naturaleza y las bellezas naturales y eso lo tenemos que sostener ambientalmente”. Y agregó que “hay que buscar prácticas para que todos se puedan sustentar económicamente desde sus chacras, desde sus propiedades, produciendo, lo que permitirá un alivio a esas comunidades”.

