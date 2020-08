La Plata: denuncian al sacerdote Raúl Sidders por abuso de menores en un colegio

La fiscalía penal de La Plata investiga la denuncia de una joven contra un sacerdote Raúl Sidders que se desempeñó en un colegio católico de la capital bonaerense y que fue trasladado en mayo a Misiones, informó una fuente judicial.

Se trata de Raúl Anatoly Sidders, quien fue docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl, de La Plata y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.

Una fuente judicial confirmó aque el jueves por mañana una joven de 27 años denunció al cura por el delito de abuso sexual agravado cometido contra ella cuando cursaba el nivel primario en ese establecimiento.

La denuncia recayó en la fiscalía de Álvaro Garganta, detalló la fuente.

Según la presentación, los hechos ocurrieron entre el 2004 y el 2007, entre los 11 y los 14 años de la denunciante.

Semanas atrás, la joven, cuya identidad se resguarda, denunció los abusos padecidos en el portal Prensa Obrera, que en días posteriores recepcionó el testimonio de otras víctimas.

«A partir de los 11 años empezó a acosarme. En invierno, adelante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección», relató la joven a Prensa Obrera.

Contó que el sacerdote, durante la confesión, «me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido».

Según relataron otros ex alumnos varones a Prensa Obrera, el sacerdote era conocido como «Frasquito», porque los obligaba a masturbarse para guardarse su semen en frascos.

Fuente: Télam

CM-CP