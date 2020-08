Natalia Rodríguez: «Una idea se enriquece con la pluralidad de voces, por ello invito a las comunidades Mbya Guaraní para hacer sus aportes al proyecto que busca valorizar su cultura y su idioma»

Tras el manifiesto público difundido por representantes y caciques de la Comunidad Mbya Guaraní, que se unieron para solicitar que «retiren» el proyecto que propone declarar “Patrimonio Cultural Inmaterial” a la lengua indígena y expusieron sus derechos internacionales y constitucionales de “consulta previa” sobre iniciativas que los afecten en forma directa, la respuesta de la legisladora Natalia Rodríguez (del Frente Renovador y autora del proyecto) llegó con una invitación abierta al diálogo.

“Invitamos a todas las comunidades de la Nación Mbya de Misiones a hacer sus aportes y para analizar el proyecto de ley que impulsa para que se declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia al idioma Mbya Guaraní”, expresó a través de comunicado de prensa.

Rodríguez explicó que la iniciativa “recién empezó el proceso legislativo, y está abierta a recibir opiniones de los integrantes de las comunidades y a sus respectivos líderes, como así también de profesionales, funcionarios y académicos que trabajan con los pueblos originarios”.

Agregó que, de hecho, en los últimos días se cursaron notas a distintos referentes de las Comunidades Mbya Guaraní e instituciones invitándolos “a que hagan llegar sus impresiones”.

La legisladora sostuvo que la elaboración del proyecto presentado, responde a un trabajo que viene realizando “desde hace muchos meses, y si bien se recogieron distintas miradas y opiniones para su redacción, no está cerrado, porque justamente lo que enriquece una idea de este tipo es la pluralidad de voces, está presentado y ni siquiera está en estudio hasta la fecha, siendo éste el momento de recepción de los aportes pertinentes”, remarcó.

Añadió que “las puertas están abiertas para quienes deseen hacer aportes, tal como lo expresa la normativa vigente con respecto a cualquier cuestión vinculada al Pueblo Guaraní. Incluso por las redes sociales ya hubo referentes de distintas comunidades que prometieron hacer llegar su mirada. Aún estamos esperando esos aportes”.

Finalmente, Rodríguez aclaró que se trata de un proyecto “totalmente respetuoso de las tradiciones, usos y costumbres, que siguen la línea de muchos otros que abordan la temática y que se encuentran en estudio en la Legislatura de Misiones. Apunta a revalorizar el idioma, algo tan rico y representativo que tienen”, remarcó.

De esta forma, la legisladora evitó entrar en polémica con algunas voces que criticaron no haber sido convocados a dar su parecer sobre la iniciativa en forma previa a la presentación en la Legislatura. “Como es característica del bloque renovador, apostamos siempre al diálogo. Por lo que convocamos a todos aquellos que quieran hacer aportes puntuales del proyecto en cuestión. Desde nuestro lugar, no hay confrontación, sino una invitación para debatir una idea”, concluyó.

Foto: Anselmo Fernández, Tekoa Arandú

Las Comunidades Mbya Guaraní aseveraron en un documento que desconocían de la iniciativa y sus reales alcances, y que los autores del mismo «no han tenido contacto» con autoridades o referentes del Pueblo Indígena para plantear una medida que los involucra en forma directa. “Nosotros tenemos nuestros representantes, nuestra voz, nuestra manera de decidir cuáles son nuestros temas que necesitamos sean escuchados, que se respeten en nuestros derechos. El docente de Iguazú, Javier Rodas, o los funcionarios de Asuntos Guaraníes, por ejemplo, no son la voz del Pueblo Guaraní, no nos representan en los temas que afectan a la comunidad, sin que antes hablen primero con nosotros. Entre nuestros caciques y consejos se decide qué hacer, qué es bueno para nosotros. Además, no hubo ninguna consulta previa sobre éste proyecto, como está contemplado en el Convenio Internacional de la OIT y la Constitución Nacional; por tanto, no somos partícipes activos de éste proyecto, queremos que se frene todo hasta que pase la cuarentena y podamos hablar y ser escuchados”, aclaró Anselmo Fernández, profesor de Lengua y Literatura y miembro de Tekoa Arandú, de Pozo Azul.

Según el Convenio Internacional N°169 de la OIT (sobre Pueblos Indígenas y Tribales) “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en su Artículo 6: Los gobiernos deberán: consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

La Constitución Nacional, en su artículo 75; inciso 17, que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas Argentinos, contempla: “Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten”.

De esta forma, integrantes de las comunidades Mbya Guaraní se unieron para fundamentar en un manifiesto que los represente, en un “llamado de atención” sobre legisladores que impulsan proyectos que los involucran sin “haber sido consultados para ello, somos ajenos a esa proyecto, no sabemos ni conocemos”.

El diálogo será la herramienta para que las formalidades del sistema del no indígena se acerquen a las costumbres y derechos manifestados por referentes y caciques del Pueblo Mbya Guaraní y que piden sean escuchados, sobre los temas que son de interés o que afecten en forma directa a su comunidad.

Por Patricia Escobar

