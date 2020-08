Diputados aprobó la adhesión de Misiones a la ley nacional que prorroga por 10 años la promoción forestal de la 25.080 

En la sesión de este jueves fue aprobada en la Cámara de Diputados de Misiones la adhesión de la provincia a la nueva “Ley 24.487 de Régimen de Promoción Forestal”, herramienta jurídica que prorroga por 10 años más la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados sancionada en 1999 para consolidar la masa forestal que permitirá el desarrollo sustentable de la cadena foresto-industrial argentina.

“Es una muy buena noticia, ya que permitirá dar reglas claras a los inversores, permitirá establecer nuevos emprendimientos o ampliaciones de los proyectos forestales existentes”, expresó el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción, Juan Ángel Gauto.

La sanción de la Ley permitirá dar el marco administrativo necesario para agilizar los trámites del sistema de promoción hasta final de 2029, y en esta nueva etapa resolvería aspectos operativos de impacto ambiental. “Desde el orden provincial, da sustentabilidad a la gestión técnica. El gobierno provincial avanza en forma sostenida en generar reglas claras para el sector y permitirá atraer inversores forestales” sostuvo el funcionario.

Misiones y Salta avanzaron este jueves en el dictamen de adhesión a la normativa, después de Corrientes y Entre Ríos. Hasta la fecha, son solo cuatro las provincias del país las que formalizaron en el tratamiento del Poder Legislativo.

PROYECTO DE LEY LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1.- Se sustituyen los Artículos 1, 2 y 3 de la Ley VIII – N.° 37 (Antes Ley 3585), los que quedan redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1.- Se adhiere la Provincia a la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25.080, y a sus prórrogas y modificatorias establecidas por Ley Nacional N.° 26.432 y Ley Nacional N.° 27.487, en las que se instituye un régimen de promoción de las inversiones que se efectúan en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, que como Anexos I, II y III forman parte de la presente Ley.

ARTÍCULO 2.- La Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Desarrollo Forestal dependiente del Ministerio del Agro y la Producción, cuyas atribuciones son: 1) difundir el régimen de promoción a las inversiones para bosques cultivados; 2) entender en el análisis y aprobación de la documentación necesaria a ser presentada para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley; 3) analizar y aprobar estudios de impacto ambiental cuando corresponde;

4) realizar tareas de inspección y auditorias de campo correspondientes a las actividades comprendidas;

5) asistir técnicamente a los pequeños productores en la presentación de planes forestales; 6) elevar a la autoridad de aplicación nacional la citada documentación, dentro de los plazos establecidos por la Ley Nacional N.º 25.080, prórrogas, modificaciones, su reglamentación y lo estipulado por la presente Ley; 7) coordinar funciones y servicios con los organismos nacionales, provinciales y municipales involucrados en la actividad forestal; 8) integrar en representación de la Provincia, la Comisión Nacional Asesora creada en el Artículo 22 de la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25.080, sus prórrogas y modificaciones.

ARTÍCULO 3.- Se faculta al Poder Ejecutivo a crear una Comisión Asesora Mixta integrada por la Autoridad de Aplicación y las entidades públicas y privadas representativas del sector, con representación específica de pequeños productores forestales, con el fin de asegurar una amplia difusión, eficiente implementación y el seguimiento en el ámbito provincial de la presente Ley y las leyes nacionales de referencia.”

ARTÍCULO 2.- Se incorporan los Artículos 2 bis, 2 ter, 2 quater, 10 bis, 10 ter y 10 quater a la Ley VIII – N.° 37 (Antes Ley 3585), los que quedan redactados de la siguiente manera

“ ARTÍCULO 2 bis .- A los fines de la zonificación de cuencas forestales de la Provincia de Misiones, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25.080, prórrogas y modificatorias, la Autoridad de Aplicación realiza todas las acciones tendientes a los fines de acordar su aprobación. Al efecto, debe zonificar las cuencas forestales a nivel predial, cumpliendo con los criterios ambientales, económicos y sociales. Para ello debe en el plazo de doce (12) meses de sancionada la presente Ley, relevar información primaria sobre: cobertura territorial de bosques nativos y bosques cultivados, curvas de nivel, recursos hídricos y usos agronómicos del suelo misionero y a partir de ello establecer cuencas posibles para el establecimiento de plantaciones forestales según criterios económicos y sociales. Asimismo, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables en igual término, debe completar el ordenamiento territorial de bosques nativos, determinando a escala predial los rodales para el establecimiento de bosques cultivados y otros usos agronómicos del suelo, cumpliéndose con el criterio ambiental.

ARTÍCULO 2 ter .- Acordada la zonificación, la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, verifica y dicta el instrumento pertinente de aprobación del cumplimiento ordenado por la normativa nacional. Mientras, las solicitudes de actividades comprendidas bajo régimen de promoción deben recibir la aprobación de cumplimiento con el ordenamiento territorial de bosque nativo por parte del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables; salvo las presentaciones que se realizan sobre rodales ya aprobados en el imperio de la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25.080, sus prórrogas y modificaciones. Los bosques cultivados aprobados y establecidos bajo el régimen de la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados N.° 25.080, sus prórrogas y normas complementarias serán considerados rodales que cumplen la zonificación en cuenca forestal, gozando del derecho de continuar bajo el régimen de la presente Ley

ARTÍCULO 2 quater .- El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y la Autoridad de Aplicación evalúan anualmente el cumplimiento de los establecimientos forestales en las zonas habilitadas, y proponen eventuales correcciones y ajustes en las zonificaciones. ARTÍCULO 10 bis .- Se crea el Fondo Misionero de Inversiones para Bosques Cultivados en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y la Producción, cuyos recursos se destinan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 2 y para sustentar las erogaciones de funcionamiento, capacitación de personal, adquisición de bienes de capital y pago de adicionales, suplementos, bonificaciones o complementos al personal que preste servicios en la Subsecretaría de Desarrollo Forestal cumpliendo funciones directas en el marco de la presente Ley.

ARTÍCULO 10 ter .- La Subsecretaría de Desarrollo Forestal tiene a su cargo la percepción, administración y disposición de los recursos que integran el Fondo Misionero de Inversiones para Bosques

Cultivados, debiendo rendir cuentas al Ministerio del Agro y la Producción sobre la afectación de los mismos, sin perjuicio de las funciones específicas de los organismos de control de la Provincia. Asimismo, debe elaborar un proyecto de presupuesto para su funcionamiento y elevarlo al Ministerio del Agro y la Producción. Éste lo debe incorporar a su presupuesto, destinar la partida correspondiente y garantizar que su ejecución permita el adecuado cumplimiento de la presente Ley. Se autoriza a la Autoridad de Aplicación a invertir en valores o títulos nacionales, provinciales o municipales que devenguen interés, los montos provenientes del Fondo Misionero de Inversiones para Bosques Cultivados.

ARTÍCULO 10 quater .- El Fondo Misionero de Inversiones para Bosques Cultivados se integra con los siguientes recursos: 1) las partidas que se asignan en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial; 2) la recaudación de los servicios indicados en los incisos 1, 2, 8 y 9 del Artículo 1 de la Ley XVI – N.° 87, en un treinta por ciento (30%); 3) los ingresos o partidas provenientes de la aplicación de la Ley Nacional N.° 27.487; 4) los intereses que se devenguen con relación a los depósitos o inversiones de recursos del Fondo Especial; 5) los provenientes de personas humanas o jurídicas con y sin fines de lucro, en concepto de subsidios, subvenciones, aportes, donaciones y legados; 6) los aportes del Gobierno municipal, provincial, nacional u otros organismos nacionales e internacionales, públicos o privados; 7) los derivados de fondos creados por leyes y decretos, nacionales o provinciales.” ARTÍCULO 3.- Se abroga la Ley VIII – N.° 60 (Antes Ley 4521).

ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Corresponde a los Expedientes D-54485/20 y D-54543/20. Sala de Comisión, Posadas, 19 de agosto de 2020. Dictamen N.° 49-2020/21

ANEXO II LEY NACIONAL N.º 26.432 Prórroga y Reforma de la Ley N.º 25.080

ARTICULO 1º — Sustitúyase el artículo 4º de la Ley Nº 25.080 por el siguiente: Artículo 4º.- Entiéndase por bosque implantado o cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente al sitio, con fines principalmente comerciales o industriales, en tierras que, por sus condiciones naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles de forestación o reforestación según lo indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques Nativos.

ARTICULO 2º — Prorróganse los plazos previstos en los artículos 17, párrafo 2º y 25 de la Ley Nº 25.080, por el término de DIEZ (10) años contados a partir de su vencimiento.

ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.”

ANEXO III

LEY NACIONAL N.° 27.487 PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN LEY 25.080

Artículo 1° – Modificase el artículo 1° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 1º: Institúyese un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Asimismo, se podrá beneficiar la instalación de nuevos emprendimientos forestoindustriales y las ampliaciones de los existentes, siempre y cuando se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques. Dichos beneficios deberán guardar relación con las inversiones efectivamente realizadas en la implantación.’

Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente

forma:

‘Artículo 2º: Podrán ser beneficiarios todos los sujetos que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la presente ley.

A tales fines, serán consideradas las personas humanas y jurídicas, incluyendo a las sociedades del Estado, las empresas de capital mayoritariamente estatal o los entes públicos, las sucesiones indivisas y los fideicomisos, así como también otras figuras contractuales no societarias o equivalentes.’

Art. 3° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 3°: Las actividades comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la implantación de bosques, su mantenimiento y su manejo sostenible incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestoindustrial integrado.

Art. 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 4°: Entiéndase por emprendimiento forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer la demanda actual y potencial de materia prima por parte de distintas industrias, sea en plantaciones puras, mixtas o en sistemas agroforestales. Entiéndase por emprendimiento forestoindustrial aquel que utiliza madera como insumo principal para la obtención de productos y que incluya la implantación de bosques.’

Art. 5° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 5°: Las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán establecer una zonificación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. La zonificación por cuencas forestales respetará el ordenamiento territorial de bosques nativos adoptados por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331. No serán beneficiarios del presente régimen los emprendimientos que se desarrollen fuera de dichas cuencas forestales. Hasta tanto las autoridades de aplicación nacional y provinciales establezcan la zonificación mencionada en el párrafo anterior, para ser beneficiarios del presente régimen, los emprendimientos deberán obtener las aprobaciones ambientales provinciales correspondientes, ubicarse acorde al ordenamiento territorial de bosques nativos aprobado por ley provincial y previsto en la ley nacional 26.331, y desarrollarse mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social. Las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán controlar y revisar los criterios utilizados en la zonificación por cuencas forestales periódicamente.’

Art. 6° – Modifícase el artículo 7° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 7º: A los sujetos que desarrollen actividades comprendidas en el presente régimen, de acuerdo a las disposiciones del título I, les será aplicable el régimen tributario general, con las modificaciones que se establecen en el presente título.’

Art. 7º- Modifícase el artículo 8° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 8°: Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta treinta (30) años, contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la autoridad de aplicación, hasta un máximo de cincuenta (50) años de acuerdo a la zona y ciclo de las especies que se implanten. La estabilidad fiscal significa que los sujetos comprendidos en el presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del emprendimiento, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, o la creación de otras nuevas que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables al impuesto al valor agregado, el que a los fines de las actividades incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento impositivo general sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.

Art. 8°- Modifícase el artículo 9° de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 9°: Los titulares podrán solicitar la emisión de los certificados de estabilidad fiscal que correspondan, con los impuestos, contribuciones y tasas aplicables a cada emprendimiento, tanto en orden nacional como provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación. A tal fin, deberán presentar el detalle de la carga tributaria debidamente certificada vigente al momento de la presentación del proyecto, para los niveles nacional, provincial y municipal, según corresponda, la que será puesta a consideración de la autoridad tributaria de cada jurisdicción. La misma se considerará firme, si tales autoridades no la observan dentro de los veinte (20) días hábiles de recibida. El titular del emprendimiento podrá solicitar la emisión de los certificados unificados o separados por jurisdicción, sin que ello represente renuncia alguna a los beneficios fiscales establecidos en la presente.’

Art. 9° – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1º, la Administración Federal de Ingresos Públicos procederá a la devolución de los créditos fiscales originados en la compra de bienes, locaciones o prestaciones de servicios, o importación definitiva, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en la forma, plazos y condiciones establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997, de acuerdo al artículo agregado a continuación al artículo 24 por la ley 27.430. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el período estipulado para la aplicación de las sumas devueltas se extenderá hasta el momento en que se lleve adelante la tala rasa y venta de las plantaciones.’

Art. 10 – Modifícase el artículo 11 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 11: Los sujetos titulares de emprendimientos que realicen inversiones en bienes de capital al amparo de la presente ley, podrán optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto a las ganancias: a) El régimen común vigente según la Ley del Impuesto a las Ganancias; b) Por el siguiente régimen especial: I. Las inversiones en obras civiles, construcciones y el equipamiento correspondiente a las mismas, para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán amortizar de la siguiente manera: sesenta por ciento (60%) del monto total de la unidad de infraestructura en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el cuarenta por ciento (40%) restante en partes iguales en los dos (2) años siguientes.

II. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias, equipos, unidades de transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado anterior, se podrán amortizar un tercio por año a partir de la puesta en funcionamiento. La amortización impositiva a computar por los bienes antes mencionados no podrá superar en cada ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible generada por el desarrollo de actividades forestales, determinada con anterioridad a la detracción de la pertinente amortización, y de corresponder, una vez computados los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores. El excedente no computado en el respectivo ejercicio fiscal podrá imputarse a los ejercicios siguientes, considerando para cada uno de ellos el límite mencionado precedentemente. En ningún caso, el plazo durante el cual en definitiva se compute la amortización impositiva de los bienes en cuestión podrá exceder el término de sus respectivas vidas útiles. De verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de cómputo deberá imputarse totalmente al ejercicio fiscal en que finalice la vida útil del bien de que se trate.’

Art. 11.- Modifícase el artículo 12 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 12: Los emprendimientos forestales y el componente forestal de los emprendimientos forestoindustriales estarán exentos de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave a los activos o patrimonios afectados.’

Art. 12 – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 14: La aprobación de estatutos y celebración de contratos sociales, contratos de fideicomiso, reglamentos de gestión y demás instrumentos constitutivos y su inscripción, cualquiera fuere la forma jurídica adoptada para la organización del emprendimiento, así como su modificación o las ampliaciones de capital y/o emisión y liberalización de acciones, cuotas partes, certificados de participación y todo otro título de deuda o capital a que diere lugar la organización del proyecto aprobado en el marco de esta ley, estarán exentos de todo impuesto nacional que grave estos actos, tanto para el otorgante como para el receptor. Los gobiernos provinciales que adhieran al presente régimen deberán establecer normas análogas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.’

Art. 13.- Modifícase el artículo 15 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 15: En el presupuesto anual se dejará constancia del costo fiscal incurrido en cada período.’

Art. 14.- Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 17: Los sujetos titulares de emprendimientos comprendidos en el presente régimen y aprobados por la autoridad de aplicación, podrán recibir un apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea, variable por zona, especie y actividad forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme las siguientes condiciones: a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta por ciento (80%) de los costos de implantación. Para más de 20 hectáreas y hasta un máximo de 300 hectáreas; b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta 50 hectáreas, hasta el sesenta por ciento (60%) de los costos de implantación; c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 hasta 150 hectáreas, hasta el cincuenta por ciento (50%) de los costos de implantación; d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151 hasta 300 hectáreas, hasta el cuarenta por ciento (40%) de los costos de implantación. En la región patagónica se extenderá: e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301 hasta 500 hectáreas, hasta el cuarenta por ciento (40%) de los costos de implantación. Habilítase a la autoridad de aplicación a otorgar el apoyo económico no reintegrable modificando las condiciones establecidas en el presente artículo, cuando los fondos necesarios para solventarlo no provengan de la asignación establecida en la ley de presupuesto de la administración nacional específicamente para la ejecución de la ley 25.080. La autoridad de aplicación podrá establecer un monto mayor de apoyo económico no reintegrable cuando los emprendimientos se refieran a especies nativas o exóticas de alto valor comercial y/o cuenten con certificaciones de gestión forestal sostenible. Con relación a los tratamientos silviculturales (poda y raleo), los sujetos titulares de emprendimientos podrán percibir un apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea de hasta el setenta por ciento (70%) de los costos derivados de la actividad, deducidos los ingresos que pudieran producirse. Dicho apoyo no podrá ser percibido cuando cada actividad supere una superficie mayor a las 600 hectáreas. El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los proyectos de presupuesto de la administración nacional un monto anual destinado a solventar el apoyo económico a que hace referencia este artículo.

Art. 15.- Modifícase el artículo 18 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 18: El apoyo económico indicado en el artículo precedente, se efectivizará luego de la certificación de tareas y su aprobación técnica, conforme con las condiciones establecidas reglamentariamente, para las siguientes actividades: a) Plantación certificada entre los diez (10) y veinticuatro (24) meses de realizada; b) Tratamientos silviculturales (poda y raleo), certificados a partir de su realización y hasta los doce (12) meses subsiguientes de realizada.

Los titulares de los emprendimientos podrán solicitar fundadamente a la autoridad de aplicación una ampliación de los plazos mencionados. Respecto del impuesto a las ganancias, el apoyo económico mencionado configurará una reducción de costos.’

Art. 16.- Modificase el artículo 19 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 19: Los beneficios otorgados por el presente título, podrán ser complementados con otros de origen estatal.’

Art. 17.- Modifícase el artículo 23 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 23: La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, o la que en el futuro la reemplace. La autoridad de aplicación podrá descentralizar funciones en las provincias y en los municipios conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 6°.’

Art. 18 – Prorrógase el plazo previsto en el artículo 25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años contados a partir de su vencimiento.

Art. 19.- Modifícase el artículo 27 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 27: Los titulares de emprendimientos que soliciten los beneficios contemplados en la presente ley, excepto el apoyo económico no reintegrable previsto en el artículo 17, deberán presentar anualmente una declaración jurada de los beneficios usufructuados y constituir las pertinentes garantías en los términos de la reglamentación que establezca la autoridad de aplicación.’

Art. 20.- Modifícase el artículo 28 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 28: Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, cuya instrucción estará a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, compruebe que se ha incurrido en alguna infracción a la presente ley, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, de acuerdo a la naturaleza de la transgresión, las características y gravedad del hecho u omisión pasible de sanción, el perjuicio causado y los antecedentes del infractor: a) Apercibimiento; b) Caducidad total o parcial del tratamiento otorgado; c) Devolución del apoyo económico no reintegrable percibido, actualizado por aplicación del acto administrativo vigente en materia de los costos de implantación y tratamientos silviculturales, de manera proporcional con la caducidad determinada; d) Restitución de los impuestos no abonados y reintegro de todo otro beneficio no ingresado de naturaleza fiscal, concedido en jurisdicción nacional, provincial o municipal; e) Multa, la que no excederá del treinta por ciento (30%) de las inversiones efectivamente realizadas en el emprendimiento. La misma será calculada según lo establezca la autoridad de aplicación en la reglamentación y deberá guardar razonable proporción con la gravedad de la infracción cometida. En caso de reincidencia dentro de los cinco (5) años de sancionada una infracción, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponder, se aplicará accesoriamente la sanción de multa, cuyo monto se determinará del modo que se establezca en la reglamentación la autoridad de aplicación. Las sanciones aplicadas podrán ser apeladas dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, previo depósito del importe correspondiente si se tratare de sanciones de contenido pecuniario. El recurso debe ser presentado ante la autoridad de aplicación y fundado. Las sanciones previstas en este artículo, no excluyen las que pudieran corresponder de conformidad con las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 1978) y sus modificaciones.’

Art. 21.- Incorpórase como artículo 28 bis a la ley 25.080 el siguiente artículo: ‘Artículo 28 bis: La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial imputará la presunta infracción a esta ley, sus normas complementarias y/o reglamentarias al supuesto responsable del hecho u omisión, a los efectos de garantizar su derecho de defensa, de conformidad con el procedimiento establecido en la reglamentación vigente. El imputado podrá manifestar en cualquier instancia del procedimiento sumarial, ante la autoridad de aplicación, el reconocimiento de la comisión de la infracción. En caso de que el allanamiento se formule dentro de los diez (10) días hábiles posteriores de notificado de la presunta infracción, en el supuesto que correspondiere aplicar la sanción de multa establecida en el artículo 28, inciso e), dicho monto se reducirá en un cincuenta por ciento (50%). En caso de que el allanamiento se produzca luego del vencimiento del plazo establecido para la presentación del descargo y en forma previa a la emisión del acto administrativo que ponga fin al sumario, el monto de la sanción de multa se reducirá en un veinticinco por ciento (25%).’

Art. 22.- Incorpórase como artículo 28 ter a la ley 25.080 el siguiente artículo: ‘Artículo 28 ter: Las sanciones de contenido pecuniario deberán ser abonadas dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto administrativo, en la cuenta oficial que indique la autoridad de aplicación. En caso de falta de pago, la ejecución de las mismas se regulará por la vía de ejecución fiscal establecida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sirviendo de suficiente título a tal efecto la copia certificada del acto administrativo emitido por la autoridad de aplicación.’

Art. 23.- Incorpórase como artículo 28 quáter a la ley 25.080 el siguiente artículo: ‘Artículo 28 quáter: Las acciones para imponer sanción por infracciones a esta ley, sus decretos y resoluciones reglamentarias, prescriben a los (5) años. El término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha que se detecte la comisión de la infracción. Las acciones para hacer efectivas las sanciones pecuniarias aplicadas prescribirán a los dos (2) años. El término comenzará a contarse a partir de la fecha en que la resolución haya pasado en autoridad de cosa juzgada. La prescripción de las acciones para imponer sanción y para hacer efectivas las de carácter pecuniario, se interrumpen por la comisión de una nueva infracción y por los actos de impulso del sumario administrativo o del proceso judicial.’

Art. 24.- Derógase el artículo 29 de la ley 25.080.

Art. 25.- Modifícase el artículo 30 de la ley 25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma: ‘Artículo 30: A los fines de la presente ley, no será de aplicación la limitación temporal del artículo 1.668 del Código Civil y Comercial de la Nación.’

Art. 26. – Incorpórase como artículo sin número luego del artículo 30 a la ley 25.080 el siguiente artículo: ‘Artículo s/n: Créase el Fondo Nacional Ley Bosques Cultivados, con el objeto de solventar el otorgamiento de los aportes económicos no reintegrables y/o todo otro beneficio establecido en la presente ley, y las acciones a realizar por la autoridad de aplicación para una mejor ejecución de esta ley, el que estará integrado por: a) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales; b) Donaciones y legados; c) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley; d) El producido de la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal; e) Los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios no utilizados, provenientes de ejercicios anteriores; f) Los fondos provenientes de impuestos, tasas y/u otras contribuciones específicas para el apoyo del presente régimen. La autoridad de aplicación estará facultada para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modificatorias y complementarias que resulten pertinentes para la administración del fondo.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.”

