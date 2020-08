Destacan leyes igualitarias que sanciona la Legislatura misionera

La diputada provincial Soledad Balán, dijo que en el Parlamento, las normas que se sancionan “es un orgullo, porque el sistema de salud misionero es cien por ciento social”. Opinó además sobre la implementación de las ciclovías en Posadas, “porque muchos se quejan de las multas, pero hacía falta la intervención municipal para que nos escuchen a los que usamos bicicletas”.

La legisladora que pertenece a la bancada del Frente Renovador, durante mucho tiempo se desempeñó como activa dirigente de la organización Techo en Misiones. En ese proceso, recorrió diversos asentamientos populares y conoce de primera mano las necesidades más urgentes de la población vulnerable. Ahora, como integrante del Poder Legislativo, busca atender esas demandas y una de las actividades que viene desarrollando, está vinculada al conversatorio que organizó la Legislatura, sobre salud menstrual y elementos de gestión menstrual.

A partir de varios proyectos que ya tomaron estado parlamentario y que están provocando un amplio debate, sobre la intención de dotar de manera gratuita de insumos menstruales a niñas y adolescentes en edad escolar, Soledad Balán contó que “en el trabajo en barrios populares muchas veces nos encontrábamos que quizás una alumna no asistía a la escuela por no poder contar con esos insumos. Que los establecimientos escolares, que los centros de salud puedan disponer de estos elementos para que no interrumpa la vida cotidiana de una persona, es excelente”.

Balán aclaró en diálogo con Misiones Online que “no nos podemos olvidar que ser mujer acentúa mucho más un montón de dificultades. No es lo mismo estar en situación de calle siendo hombre que mujer, porque todos los meses te viene y es un gasto extra”.

La diputada renovadora vinculó el debate a la búsqueda constante del Parlamento misionero, de sancionar normas sanitarias, porque “pensar y sancionar estas leyes que nos propongan un poco más de igualdad, son necesarias y verlo desde la Cámara como pionera, da mucho orgullo. Este es un sistema de salud, cien por ciento social”.

La diputada de la bicicleta

Soledad Balán viene impulsando desde que se decidió ingresar al mundo de la política partidaria, el uso de la bicicleta como medio de transporte para una ciudad como Posadas, con tantos conflictos con el tránsito. Además, predica con el ejemplo porque se desplaza con su bici hacia todos lados e incluso, cuando tiene que asistir a la Cámara de Representantes.

Defiende el uso de la bicicleta y se suma a la campaña de desalentar el uso masivo de transporte público para distancias cortas y porque reduce el impacto ambiental. Con esos antecedentes, la implementación de las ciclovías en Posadas, tuvo una muy buena recepción para la legisladora y opinó contra los que se quejan por las elevadas multas que labró el municipio.

“Es una alegría que Posadas haya comenzado con las ciclovías. Muchos te dicen que son multas elevadas, pero es una lucha que hace mucho tiempo que estamos teniendo y no éramos escuchados. Hacía falta la intervención municipal para que esto suceda y esperemos que cada vez seamos más los ciclistas”.

La joven dirigente invitó a más personas a sumarse a pedalear, aunque entiende que “hay muchos que quizás le tengan temor al tránsito y por eso no escogen la bicicleta como medio de transporte. Pero si ven el respeto que hay, que tenemos un lugar exclusivo para transitar, quizás se animen”.

D.G.-EP