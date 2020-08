El aumento del precio del combustible en Misiones fue de aproximadamente un 4%

Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE) indicó que ayer a las 23 horas supieron del alza del precio del combustible. Si bien, destacó que el incremento tarifario haya sido menor y diferenciado según las provincias, sostuvo que no se ha respondido a su solicitud de destinar un punto porcentual del alza para los gastos a la estaciones de servicios, quiénes han sido afectadas también por la pandemia.

En horas de la mañana consumido los consumidores apreciaron un leve aumento en la tarifa de la nafta. Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE) destacó que esta alza no haya perjudicado notablemente a los usuarios, pero recordó el pedido de las estaciones de servicio para una ayuda que les permita paliar los efectos de la pandemia y la crisis económica.

«Son dos pesos aproximadamente por litro, que no es mucho y otra de las cosas favorables, que también fue nuestro reclamo porque el combustible en el norte es mucho más caro que en el resto del país cuando tenemos el menor ingreso per cápita al mes», dijo.

«Explicó que en Buenos Aires es donde hay mayor consumo de combustible y en el AMBA dieron un 6% de incremento, es decir un incremento diferenciado y debería continuar así para igualar los precios a nivel del país. Esto sería federalismo».

Al ser consultado sobre cuándo fueron notificados sobre esta alza expresó: «Somos los últimos en enterarnos de ese incremento porque no somos formadores de precios y el hecho de que había discordancia dentro del mismo Gobierno, pues no se sabía cuándo se iba a dar ni cual sería el importe ni qué día se iba a dar y esto fue lo que ocurrió».

Señaló que en parte fue bueno que el incremento de la tarifa haya sido de improviso porque «sino nos perjudicaba notablemente a las estaciones de servicios pues nos drenan todo nuestro stock y el alza fue menor de lo que ellos decían y dentro de todo para bien porque no nos hacen tanto daño a las estaciones y que no incide tanto en la población ni en el público en general».

Según Jalaf se hablaba de un incremento de los precios de combustible de entre un 7% y 13%, pero todo era especulación.

«Nosotros nos enteramos por los medios, porque las petroleras no nos avisaron. YPF maneja sus propios surtidores desde Buenos Aires e inclusive el dueño a esa hora no está, pero como los precios lo ponen ellos por computadora, porque el combustible es de ellos».

Porcentaje del aumento del precio del combustible

«El porcentaje es lógico, no fue tan alto y el beneficio es que se dio de golpe y otra de las cosas importantes es que no se va repasando tanto el precio del combustible y lo que no es bueno es que no nos hayan dado ese 1% o por lo menos el 0.5% y el otro mes lo completen por si llega a ver un incremento, pero siempre somos las estaciones las que pagamos los platos rotos».

En una entrevista en Radio Libertad el titular de la CESANE había recordado su pedido de que puedan ser beneficiados con un punto porcentual en caso se aplique un aumento.

«Espero que si llega ese aumento que dicen que será del 7%, aunque sea nos de un punto porcentual a nosotros los de las estaciones y que lo otro sea destinado al Estado y a las petroleras, por lo menos que nos vayan aumentando ese 1%», dijo Jalaf en ese momento.

Para el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste (CESANE) la problemática del sector de estaciones de servicio no fue ocasionada solo por el congelamiento del precio del combustible que asciende a casi un año, sino que las ventas cayeron mucho más durante la pandemia.

«A pesar de que en los últimos 30 días ha reapuntado la economía en la provincia, no llegamos ni a un 50% de las ventas tradicionales y necesarias para mantener la estructura de una estación de servicios».

Explicó que estos dos factores agregados a la situación económica actual, no alcanza a cubrir el costo operativo y Jalaf recordó que no se puede mantener una estación a pérdida en meses constantes, porque teme que esto ocasione el cierre de muchas empresas del sector.

«Nos va a ocurrir lo que pasó en el 2001, que habían 7500 estaciones y hasta la fecha solo quedamos 3500 y esa caída brusca a pesar de haberse duplicado la cantidad de vehículos en el parque automotor, siguió siendo el mismo volumen porque los nuevos vehículos consumen menos nafta y la gente sale menos».

Indicó que en Misiones, en la actualidad, durante este periodo cerraron algunas estaciones, pero fueron más las que abrieron.

«Misiones fue la única provincia que tuvo ese beneficio ATP gracias a la intermediación de la Cámara y el cobro igualitario de ingresos brutos para todas las estaciones. Por eso fuimos los únicos en no tener caída de las empresas».

Jalaf lamentó que la situación que viven hoy no es buena. Especificó que al ser considerados esenciales en la cuarentena no se les quería reconocer la ATP. «Se nos consideraba como esenciales, como si estuviésemos trabajando con normalidad cuando apenas vendíamos un 10% de lo que se vendía antes de la cuarentena», dijo.

Indicó que el cuidado que tienen «pagamos un canon mensual para que vengan a darles cursos, se gestionó ante las petroleras, ciertas promociones para no ser cobradas y son costos operativos que se han ido incrementando, al igual que los salarios, los bonos y que se continúa pagando, a pesar de que los otros elementos de insumos continúan y nosotros mantenemos el precio del combustible congelado».

#AHORA Estamos al aire con Faruk Jalaf, presidente de la CESANE (Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste). Se habla de un posible aumento de combustibles, entre un 7 y 10% a partir de este viernes. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) August 10, 2020



El titular de CESANE negó que en los últimos meses hayan incrementado sus ganancias, sino que son más los gastos operativos.

El empresario indicó que esta crisis se ha agravado por el bajo margen de ganancia y los altos costos operativos.

«Un litro de nafta son 60 pesos, pero a nosotros nos cuesta 30 pesos. Lo digo porque la gente cree que los empresarios de las estaciones de servicio son millonarios, nosotros somos empleados del Estado, los otros 30 pesos son de impuestos, eso quiere decir que hay un 100% de impuestos sobre los combustibles y que se recauda de forma directa rápida y por anticipado. Todas estas cosas han llevado que la situación sea cada vez más grave y dolorosa».

Explicó que las declaraciones del dueño del YPF sobre «peor que la nafta cara es que no haya abastecimiento», Jalaf sostiene que ese es una declaración para justificar el incremento del precio del combustible porque no puede haber una escasez.

