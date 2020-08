Multas por estacionar en las ciclovías: “No podemos usar la vía pública como si fuéramos propietarios, hay que ser solidario”, reclamó Stelatto

El intendente de Posadas se refirió a las actas labradas a automovilistas que estacionaron en las ciclovías y que ascienden a 67 mil pesos. “No me pongo a mirar el importe, la gestión no está detrás de la recaudación, buscamos el comportamiento equilibrado del vecino”.

Cada cambio que instrumenta el municipio implica una modificación cultural, el de usos y costumbres que poco tienen que ver con una ciudad tan grande como Posadas, que se extiende hacia todos los puntos cardinales. Ordenar el tránsito es el desafío de todas los intendentes que asumen el mando en la Municipalidad, dado el crecimiento exponencial de vehículos y la política inclusiva de diseñar carriles también para las bicicletas, medio de transporte que gana terreno por salud, comodidad y contribuye a descongestionar espacios atestados de automóviles.

Tras una larga campaña de concientización, señalización bien visible y elementos de seguridad que delimitan claramente el carril para las bicicletas, Posadas incluyó en dos avenidas de manos únicas, las ciclovías que, a pocos días del debut, generaron multas por el comportamiento desaprensivo de automovilistas. “Yo vi y generalmente hay algunos comercios que tienen sectores donde los clientes se acercan y estacionan en las ciclovías. Les pedimos que sean solidarios y comprensivos y que entiendan que para algo hicimos algunas inversiones, para resolver el espacio para las ciclovías”, consideró el intendente Leonardo Stelatto, ante la consulta de Misiones Online.

La referencia del alcalde posadeño, está vinculada a las actas de infracción que labraron los inspectores municipales durante el fin de semana largo, tras comprobarse que en diferentes tramos de la avenida Francisco de Haro y también de Rademacher, automovilistas usaron el espacio exclusivo para las bicicletas, como estacionamiento.

Las fotos que circularon y se hicieron virales, evidenciaban que ocasionales consumidores de comercios de esas zonas de Posadas, no respetaron las indicaciones y ahora tendrán que abonar multas que ascienden a un tope de 67 mil pesos. Lo que para algunos ciudadanos se trató de una buena manera de castigar la carencia de compromiso y empatía ciudadana, otros opinaron que el monto de la multa era excesiva. “Yo no sé si son tan onerosas las multas, yo no me pongo a mirar el importe. La gestión no está detrás de la recaudación, sino detrás del comportamiento equilibrado de todos los vecinos. Eso es lo que tenemos que buscar”, aclaró Stelatto.

Primero la prevención

El máximo responsable de la Municipalidad de Posadas explicó que “a nosotros no nos gusta salir a multar por ningún motivo. La política de esta gestión es hacer primero prevención, hicimos todas las recomendaciones como estamos haciendo ahora con el Estacionamiento Medido que vamos a extender los lugares donde estará habilitado, entonces tenemos que entre todos colaborar. No podemos usar la vía pública como si fuéramos propietarios”.

Contó Stelatto sobre el estacionamiento medido “que de a poco lo estamos extendiendo, hay obras que hay que hacer, estamos estudiando todo, pero primero tenemos que concientizar a la gente de todo el movimiento”. El proceso incluye extenderlo hasta las cuatro avenidas y no se descartan otros sectores de la ciudad.

Transporte público

En simultáneo con las obras para reorganizar el tránsito, una de las premisas de la administración Stelatto es inculcar el uso del transporte público, para que menos automóviles ingresen al centro de la capital misioneras. “La idea es que nos movamos lo menos posible en nuestros vehículos particulares, desde nuestra residencia hacia el centro de la ciudad de Posadas. No hay mucho espacio, hay que ocuparlos bien, administrarlo bien, por eso queremos que se use mucho el transporte público de pasajeros como también las ciclovías”.

D.G.-EP