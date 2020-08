Blended-Bimodal: clases particulares 2020, adaptadas a las exigencias que impone la cuarentena

El sistema “Blended-Bimodal” irrumpió de pronto en un aviso en la redes sociales, donde la docente Elizabeth Olivera de Eldorado promociona “clases particulares”, en una actividad anexa a su tarea, que complementa su ingreso económico mensual, pero con la particularidad de ese exquisito nombre expresado en lengua extranjera, como casi todo tecnicismo.

“¿Qué significa el servicio que ofrecés?” fue entonces la pregunta obligada y la respuesta llegó institucionalizada desde el Ministerio de Educación: “Blended Learning es una modalidad mixta que parte de un enfoque que combina materiales educativos en línea y oportunidades para la interacción en línea, con métodos tradicionales de aula, basados en el lugar. Requiere de la presencia física, tanto del docente como del alumno, con algunos elementos de control del alumno del tiempo, el lugar, el camino o el ritmo”.

En el ámbito educativo se suma a una serie de tecnicismo a partir del cual se definen nuevas prácticas que formaban parte de las rutinas de capacitación en todos los niveles del sistema en Misiones, antes de la pandemia de coronavirus que cerró escuelas y alejó a sus integrantes.

Leé más sobre coronavirus haciendo click aquí.

“Es una forma de enfrentar los desafíos del momento”, comienza explicando esta profesora de la Enseñanza Primaria, con 28 años de antigüedad en la profesión y el entusiasmo de una joven recién recibida. Viviendo las contingencias del trabajo docente a distancia, modalidad implementada a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que determinó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), “Lili” como la conocen sus alumnos y conocidos decidió aplicar las estrategias aprendidas para la educación formal, también en el orden particular.

Ofrece un servicio que ayuda a las familias a desligarse de las tareas para las cuales no están preparados y por una cuota acordada según las necesidades, las posibilidades y los requerimientos, enseña un poco de manera presencial y otro poco, de forma virtual. “El teléfono sobre todo y también internet, en el caso de las familias que tienen un buen servicio; pero lo diferencial es que en los encuentros personales, con todas las medidas de prevención que obliga el momento, me ocupo de motivarlos, de explicarles lo que no entienden, de mantenerlos ‘enganchados”, detalla.

Apenas comenzó a divulgar a través de las redes sociales, asegura que se sumaron varios interesados, principalmente de los últimos años de la primaria; aunque también de otros niveles.

Sobre la modalidad “Blended-Bimodal”

La bibliografía sobre el tema explica de qué se trata esta propuesta: La expresión (en inglés, blended learning) hace referencia a la combinación de la capacitación presencial (con profesores en un aula) con la educación online (cursos en internet o medios digitales). El b-learning es por lo tanto un sistema híbrido de aprendizaje en el que se mezclan estos dos sistemas.

Y de alguna manera, lo “bimodal” refuerza este concepto, ya que se entiende que la educación es bimodal cuando combina ambas modalidades (presencial y a distancia) lo cual supone estrategias sincrónicas (coincidencia temporal en el uso de recursos y espacios, interacción directa) y asincrónicas (actividades que no requieren la conexión simultánea del facilitador y los participantes o de los participantes entre sí, sino que cada quien participa en su propio tiempo y espacio).

Este significado de Bimodalidad se asemeja a lo que se denomina semipresencialidad y al b- learning. En el primer caso, se hace referencia a una dimensión institucional y en el otro a una dimensión pedagógica didáctica.

Y así…tejiendo y destejiendo saberes y competencias, la pandemia que creó una o varias dificultades, para Elizabeth también es una oportunidad de trabajo extra, de brindar un servicio indispensable para algunas familias y una forma práctica de adaptarse a las nuevas necesidades de esta nueva realidad impuesta por un virus que vino de China.

ZF-EP