Karina, tía de los niños denunció que la asistenta social que vio el caso, a pesar de participar del allanamiento y de la detención de la madre de los niños y sabiendo que estos se encontraban solos, los dejó abandonados a su suerte a los ocho hermanitos y en una grave situación de vulnerabilidad. Sin siquiera contactar a alguna institución para que les diera ayuda. Señaló que el hermano mayor de apenas 15 años, fue quien se comunicó con ella misma y así la tía tuvo conocimiento y fue a cuidar a los chicos quienes no tenían alimentos.

Frente a la denuncia de los hermanitos encontrados en situación de abandono en Itaembé Guazú, la tía denunció que a pesar de la difícil situación que vivían, ellos estaban bajo el cuidado de la madre y, según explicó, cuando detuvieron a la madre de lo chicos por un supuesto maltrato, la asistente social de ellos, fue la que a pesar de ver en la condición en la que se encontraban no gestionó para que puedan darles algún tipo de apoyo o contención, sino que los dejó a su suerte.

«A la mamá de los chicos nunca le ayudaron con nada y la mamá debe sostener a 8 niños y atender a su hija de 4 que tiene cáncer».

Según la tía de los menores, el procedimiento se hizo la semana pasada a las 18 horas, donde frente a una denuncia anónima, la madre de los chicos fue detenida por un supuesto maltrato.

Asistente social habría visto la situación de los ocho hermanitos y no la reportó

«El sobrino mayor me llamó y me dijo que sus hermanitos estaban solos y los chicos me dijeron que vinieron a hacer un allanamiento y se llevaron a su mamá. Fue allí que fui a verlos y hablar con ellos».

Contó que al consultarles qué es lo que había pasado, «les dije si le habían dicho a la asistenta social que ustedes (los niños) estaban solos y que me avisen y me busquen para yo cuidarlos, pero los chicos me indicaron que a pesar de que ellos le pidieron que encuentren a su tía, la asistente social no quiso hacerlo».

«Ellos no se acordaban mi número.El mayor me logró encontrar y fui y esperé con los hermanitos desde el sábado hasta el lunes y ninguna de las personas que participó del allanamiento, incluido la asistente social, llegó al lugar».

Cuestionó que llamó al 102 y nunca la atendieron. Luego al 137 y le solicitaron que haga la denuncia a la Policía.

«No me dieron información para ver cómo ayudábamos a los niños. Tuve que escribirle a una amiga mía que tenía algún contacto en Manantial y ella genera los contactos y el martes en la mañana viene una asociación de la provincia mandando camas, colchones y bolsas de mercadería. Junto a la organización venía la asistente social que los dejó abandonados».

«Le dije que cómo una asistente social va a ver la situación en la que se encuentran los chicos y no va a pedir a la organización donde ella trabaje para que vengan más gente que vea por los chicos que quedaron en la casa, porque era levantarlos a todos y no dejarlos tirados como animalitos. Siendo una asistente social»

La tía de los chicos identificó a la asistenta social porque cuando vio cómo se encontraban sus sobrinos procuró limpiar y organizar la pequeña habitación y conversando con las personas que llegaron ese día, la asistenta le dijo:«-Está muy cambiado a lo que yo vine ese día-, le pregunté el nombre y me dijo Sandra Franco«.

La tía de los niños le reclamó a la asistente social por haber dejado a los ocho hermanitos abandonados. «Le dije que cómo una asistente social va a ver la situación en la que se encuentran los chicos y no va a pedir a la organización donde ella trabaje para que vengan más gente que vea por los chicos que quedaron en la casa, porque era levantarlos a todos y no dejarlos tirados como animalitos. Siendo una asistente social».

Precisó que el mayor tiene 15, luego 10,8, 7,6,4 y 3. «La nena de 4 años está con cáncer, está internada y ella pide por su mamá y con su enfermedad ella no puede tener estas angustias».

La tía explicó que sobre la situación legal de la madre que se están esclareciendo las cosas. «La mamá en estos días se supone que sale porque la denuncia que hicieron fue falsa. Supuestamente fue por abuso, pero la nena dio todo negativo, todos los estudios. Ella declaró y se espera que en esta semana pueda salir libre».

Recordó que la gente y vecinos les ayudaron. «La gente cada día más aportó, porque del Gobierno la ayuda ha sido mínima (…) después de todo esto van y te ofrecen cosas y te llevan una bolsita de mercadería, pero eso no alcanza».

