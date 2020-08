Caza furtiva: el concejal de San Pedro fue readmitido en su cargo en una audiencia «privada y secreta» el viernes último

El último viernes el Concejo Deliberante de San Pedro absolvió al integrante de ese Cuerpo Deliberativo municipal, Roberto Javier Torres, edil que fue parte en un episodio de caza furtiva en la Biosfera Yabotí, en junio último y en la audiencia especial y pública debía tratarse la reincorporación o no del edil que había sido separado del Concejo Deliberante, pero la sesión se convirtió con el voto de la mayoría en una “sesión privada y secreta” y terminó votando su absolución.

Martín Dellien – Radio Libertad

“Habría sido muy útil y muy nutritiva para todos haber escuchado los argumentos de porqué se tomaba esa decisión”, afirmó este lunes Martín Dellien, sobre la decisión tomada por mayoría el viernes de transformar una audiencia pública en privada, con la consecuente ausencia de todos los que no formaran parte del HCD, incluidos los representantes de los medios de comunicación sanpedrinos. El edil del Partido Renovador, votó en contra de esa decisión que fue tomada por la mayoría constituida por el mismo partido al que pertenece.

De 7 concejales presentes, fueron dos votos por la negativa; cinco votaron a favor de que la sesión fuera privada. “Era un tema importante y delicado para San Pedro; tuvo mucha repercusión y hubiera sido importante para que el pueblo pudiera escuchar toda la sesión”, dijo el concejal.

El hecho de «caza furtiva»

El pasado 15 de junio, Personal de la Sección Guardaparques San Pedro del Ministerio de Ecología interceptaron al concejal de aquel municipio, Roberto Javier Torres, junto a un oficial de Gendarmería Nacional y a otro hombre, en la Reserva Biosfera Yabotí, en actitud de caza ilegal y violando además, la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus.

Los cazadores furtivos fueron detenidos alrededor de las 6 de la mañana por la Policía y esa oportunidad se les secuestraron en su poder varias armas, municiones y animales que habían cazados en peligro de extinción.

El detalle de lo secuestrado en aquella oportunidad fue: un vehículo 4×4 en el que se movilizaban, un rifle calibre 38, marca Armeo Rosi, una escopeta calibre 12 doble caño marca Zabaia, una escopeta doble caño calibre 16, una escopeta calibre 20 marca Amadeo Rosi, dos Armadillas presumiblemente calibre 28, cinco cartuchos calibre 38, seis cartuchos calibre 20, dos cartuchos calibre 20 recargados, cuatro cartuchos calibre 16, cinco cartuchos calibre 28, cuatro cartuchos calibre 16 y nueve cartuchos calibre 12.

Además, en poder de los cazadores se halló “una presa cobrada de pecarí, dos presas de paca, dos ejemplares de urú y uno de yacu-poí, especies que están en peligro de extinción.

“Debemos dar el ejemplo”

Dellien se refirió al hecho y en ese sentido afirmó que “el concejal fue detenido en un vehículo con varios animales ya muertos y faenados, en su mayoría son animales en peligro de extinción, con varias armas de fuego, en una Biosfera. Como concejales debemos entender que estamos en la ventana, todo el mundo está mirando qué hacemos y tiene que trabajar en base a la altura del puesto, en este caso como concejales. Si él decide ser parte de esa situación que también afronte las consecuencias de sus actos. Desde mi punto de vista, si te detienen en una reserva de Biosfera, con animales muertos, con armas… hay una evidente responsabilidad política, porque no denunció a nadie, no dio el ejemplo al pueblo de San Pedro; no hay forma de verlo como otra situación. Hay responsabilidad política, por eso nuestra posición, el de Luciana (por la otra concejal que lo acompañó en el voto) como el mío es que correspondía iniciar un juicio político para logra la suspensión definitiva del concejal al puesto. Esto es insólito, no fue la idea que primó; lo que se votó es para que siga en el Concejo Deliberante y no se haga ningún tipo de acusación”.

Con anterioridad a esta sesión cuestionada por Dellien, hubo una comisión investigadora de la cual él mismo formó parte. “Yo formé parte de la comisión y en mi caso pedí personalmente y por escrito que se tomen declaraciones a los guardaparques, a la gente de Ecología (por el Ministerio de Ecología de la Provincia) que estuvo presente; que se tome en cuenta las actuaciones del arresto, de la situación; porque si no tomamos en cuenta las actuaciones de Ecología, me parecía que no sería imparcial. Esto no avanzó, por voto de la mayoría se votó que no era relevante escuchar a los organismos que actuaron en la situación”.

Afirmó que “la investigación está disponible para quien quiere ver; en el acta número 2 y el acta número 3 están mis solicitudes, donde en primer lugar pedí las declaraciones y como no se tomó en cuenta esto, pedí que se tome en cuenta al menos las actas de procedimiento del personal de Ecología que estuvo en el lugar. Tampoco fue aprobada, ya que éramos tres en la comisión. Llegué al punto de que pude hablar, pero solo a través de mi voto negativo, en este caso. Me parece importante de que hubiera sido sometido a un juicio político porque tenemos que dar el ejemplo, como concejales hay que dar el ejemplo en primer lugar”.

Lo que la mayoría votó en el Concejo Deliberante de San Pedro es que “no hay que forma de entenderlo. Si yo estoy robando a las tres de la mañana, adentro de un gallinero y soy concejal, estoy robando como concejal. No entendí mucho el argumento que sostuvieron, por eso era muy importante la participación de los medios en la sesión, para entender claramente qué votó cada concejal y porqué votó así. Lamentablemente no pasó”.

“Tampoco tiene portación de armas”, remató Dellien, quien junto a su par Luciana Pereyra habían solicitado al Cuerpo Legislativo primero una “sanción ejemplar”; también pedimos que “todo los gastos por asesoramiento que tuvo el Concejo Deliberante para lograr esta decisión, todo ese costo de asesoramiento que pase a responsabilidad del concejal involucrado y también pedimos y seguro mañana vamos a presentar un proyecto de Comunicación dirigido a la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones, solicitando que la caza furtiva sea no solo una contravención sino un delito, con una pena mayor para poder evitar que esto vuelva a suceder. Debemos tomar medidas drásticas para que esto no vuelva a pasar. Estas fueron todas medidas que pedimos el viernes, pero el pueblo no pudo escuchar porque la audiencia se volvió privada y secreta”.

ZF-A