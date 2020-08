El cinturón «salva vidas»

Si analizamos cada uno de los siniestros viales que suceden podemos afirmar que NO, miles de personas en el mundo han fallecido aún con el cinturón de seguridad correctamente colocado y cuando analizamos posterior al hecho los vehículos involucrados y las lesiones de las personas que iban dentro de ellos, nos damos cuenta que el ser humano simplemente desafía “las leyes de la física”.

Esto no requiere saber de dicha materia, sino de entender que todo tiene su límite ya que aún si yo cuento con el mejor auto en cuestiones de seguridad y colisiono contra un paredón de hormigón a simplemente 60 Km/hr (velocidad “normal” que casi todos circulan) y llevo colocado el cinturón de seguridad no debemos ser físicos ni científicos para saber que las posibilidades de lesionarme o perder la vida, son altísimas pero imaginemos esa misma colisión a 120 Km/horas.

Las desaceleraciones que sufren los órganos internos del cuerpo en un impacto de estas características son en muchas veces determinantes para llevar al fallecimiento.

De nada sirve tener cinturones de seguridad y los mejores avances en tecnologías dentro del vehículo si no los ocupo de manera correcta y es así que observamos cada vez más quienes analizamos siniestros todos los días, que existen lesiones en los brazos porque no nos enseñan a sostener el volante de manera correcta, lesiones en los órganos internos del abdomen porque nos colocamos mal la banda baja del cinturón, vemos cuerpos que salen despedidos del habitáculo en un vuelco por no tener colocado el cinturón, las lesiones en rodillas han aumentado en los hospitales y cuando analizamos su postura de manejo vemos que regulan su asiento a pocos centímetros del volante, sin poder al menor doblar correctamente los brazos.

Si una persona (conductor o acompañantes) tenían colocado el cinturón de seguridad al momento del siniestro es muy fácil de determinar y las evidencias son claras en una pericia del habitáculo…..parabrisas o ventanillas rotas, airbags con sangre, hebillas sin encastre, estrías de esfuerzo en las bandas, etcétera.

El cinturón nos da muchas chances de minimizar las lesiones o bien evitar una consecuencia mayor y con el correr del tiempo las automotrices invierten en avances de dicho elemento de seguridad sumado a otros como los airbags, colocando pretensores, sensores que detecten desaceleraciones bruscas, etcétera. Hoy en día los vehículos nos alertan si vamos a más de 10 Km/Hr y no nos colocamos aún el cinturón, perro algunas personas enganchan el cinturón por detrás de la espalda para que deje de sonar la misma porque “molesta”.

Imaginemos por un momento que existen personas que piensan que los airbags son bolsas inflables que amortiguan un impacto y por eso no ocupan el cinturón de seguridad, entendiendo que no es necesario, sin embargo lo que desconocen quienes piensan esto es que las mismas bolsas nos lesionan y muchas veces ocasionan la muerte porque se “inflan” a una velocidad superior a los 300 Km/hr ya que la misma debe “desinflarse” al momento que el conductor toque dicha bolsa – retenido en su primer momento por el cinturón – ambos elementos se complementan, no se reemplazan.

Ni pensar en aquellos que llevan a sus hijos “sueltos”.

Nos cuesta mucho evitar siniestros viales y los mismos aumentan día a día, pero debemos tomar seriamente y con mucha necesidad minimizar o evitar las lesiones simplemente colocándonos correctamente SIEMPRE el cinturón de seguridad TODOS los ocupantes del vehículo.

(*) Por Fernando Zacarías

Licenciado en Ciencias Criminalísticas y Técnico en Seguridad Vial

