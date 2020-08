Caso Facundo Astudillo Castro: el cuerpo hallado en Villarino llegó a Buenos Aires y el martes será sometido a una autopsia

Los restos óseos viajaron en un avión de la Policía Federal Argentina junto con miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense. Cristina Castro, la madre del joven que desapareció a fines de abril, dijo este domingo que «hay muchas chances» de que el cadáver sea el de su hijo. El cuerpo fue hallado sin ropa, pero a un costado había ropa oscura que podría coincidir con la que llevaba el joven al desaparecer.

El traslado unió Villarino con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el próximo martes se realizará la autopsia, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para saber si se trata o no del joven. Hasta ese momento, el cuerpo permanecerá en el laboratorio de la EAAF, ubicado en la ex ESMA.

En tanto, la delegación de la Policía Federal presente en Bahía Blanca, localidad cercana al lugar donde se lleva a cabo la investigación, continuará con el rastrillaje de la zona y en búsqueda de más indicios que permitan conocer que fue lo que sucedió con el joven.

Entre los temas a determinar en el cadáver, además de su identidad, está la data de muerte, la intervención de fauna de la zona en el cuerpo y la causa del fallecimiento. El cuerpo fue hallado sin ropa, pero a un costado había ropa oscura que podría coincidir con la que llevaba el joven al desaparecer, según reveló Peretto.

La zapatilla

La madre de Astudillo Castro contó que encontraron una zapatilla a 30 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo y que pertenece a su hijo, que es la que tenía puesta en la última foto que se conoce del joven cuando fue detenido por la Policía Bonaerense por romper el aislamiento obligatorio. Tanto Castro como sus abogados están seguros que la escena fue alterada. “No se condice la antigüedad y el estado en el que está el cuerpo con la forma en la que está la zapatilla”, resaltó el letrado.

En tanto, la madre también consideró que el cuerpo “fue plantado” en el lugar. “Acá vinieron a tirar los restos de mi hijo. Exijo la denuncia de (Sergio) Berni y el intendente (Carlos) Bevilaqua”, indicó, en referencia al jefe comunal de la localidad de Villarino, en el interior bonaerense, donde se lleva adelante la investigación.

El cadáver fue encontrado a al menos tres kilómetros de un puente ferroviario de la zona que había sido el foco de varias búsquedas, en un sector de bañados con distintas profundidades y sumamente complejo de transitar. Las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrillar el lugar tras el aviso de lugareños, que vieron los restos flotando y se contactaron con las autoridades de inmediato.

El punto donde encontraron el cuerpo es cercano al camino de las vías del ferrocarril que va a la localidad de General Cerri, a 14 kilómetros de donde la “Testigo H”, la mujer que declaró haber llevado a Astudillo Castro, dijo que lo dejó. Ese relato, que alejaba la versión de una desaparición forzada, fue fuertemente cuestionado por la querella.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre el joven de 22 años poco después de las 13 horas de aquel 30 de abril, en la última comunicación que se le conoce desde que salió de su casa ubicada en la ciudad de Pedro Luro.