Se tiró desde un tobogán al mar y se encontró con un tiburón de dos metros y medio

La escena da miedo. Arranca con las imágenes de un cumpleaños a bordo de un yate en las Bahamas. La cumpleañera se tira por un tobogán al mar y apenas ingresa al agua aparece un enorme tiburón de 2,5 metros

Cielo despejado, sol radiante y agua cristalina. En ese escenario, un grupo de personas disfrutaban de un día en Bahamas. Y muy cerca de la costa del mar Caribe, una mujer tuvo un encuentro cercano con un enorme tiburón que jamás olvidará.

En familia, Iso Machado viajó desde Miami, la ciudad donde reside, a Bahamas para festejar su cumpleaños en ese paradisíaco destino centroamericano. Desde un barco, la mujer se lanzó por un tobogán directo al mar.



Sin embargo, eso que no pretendía ser más que una acción de relax y distensión, pudo haber terminado de la peor manera. Una vez en el agua, un tiburón de 2,5 metros de largo se acercó peligrosamente hasta donde ella flotaba.

Desde el barco, se puede escuchar la voz de su hijo Anthony que le aconseja que no entre en pánico para evitar que el animal la ataque. «Mamá, no te asustes», le dice. Pese a los consejos, nada puede evitar que el gigantesco tiburón nade hacia la mujer. Inmediatamente, hacia el final del video que se volvió viral se puede escuchar cómo los demás ocupantes del barco lamentan la situación.

Kevan Sarota, el amigo de la mujer que grabó el video, explicó a The New York Post que la situación no pasó de un susto. «El tiburón se acercó hasta ella y luego siguió su camino. Ella, en cambio, se sintió afortunada de haber podido ver uno desde tan cerca», relató.

Al acercarse el tiburón, no pudimos averiguar de qué tipo era”, añadió. “Estábamos preocupados e inmediatamente saltamos para asegurarnos de que Iso estuviera bien”, explicó Sarota.

Afortunadamente, la mujer nunca perdió la calma y compartió su sensación luego de lo vivido. Dijo que estaba “realmente feliz y se sentía afortunada por verlo (al tiburón) de tan cerca”. Según el testimonio de todos los testigos, el animal la ignoró y simplemente siguió su camino.

E.B.-CP