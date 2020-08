Coronavirus: en Iguazú más de 11 mil personas viven del turismo y tras la suspensión de la vuelta a los vuelos de cabotaje afirman que la situación se hace insostenible

Santiago Lucenti, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú sostuvo que tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con los vuelos de cabotaje programados para el 1 de septiembre, la situación que vive el sector en Puerto Iguazú se hace aún más compleja. Señaló que 11.500 personas dependen directamente del sector y que apenas están percibiendo el 30% de sus salarios, ante el parate económico.

Santiago Lucenti. Radio Libertad

«Fue una noticia muy dura para el sector, teníamos la esperanza de que el próximo mes podíamos abrir aquellas provincias que no tenían muchos casos de covid, pero con esta noticia estamos viviendo una situación muy crítica para la actividad».

Según Lucenti ya más de cinco meses que no registran ingresas y están afrontando gastos. «Estamos sin una medida concreta de parte del Gobierno más que las ATP que no solamente han llegado para el sector nuestros, sino para toda la economía en general».

Al aire con Santiago Lucenti, presidente de la AHGAI (Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Iguazú), para hablar sobre la situación del sector en contexto de pandemia y la decisión de dar marcha atrás con los vuelos de cabotaje, de qué manera impacta esto al turismo



Entendemos que la gravedad de nuestra situación realmente merece medidas específicas y se están demorando. «Tenemos esperanzas que en algún momento salga».

Precisó que los establecimientos hoteleros cerrados son cuatros y los gastronómicos seis. «Ahorita no tiene ninguna implicancia cerrar o no cerrar, porque no puedes generar despidos y buscamos que eso no suceda y por otro lado el hotel está cerrado, y las consecuencias que está viviendo el sector se van a ver reflejadas una vez se active el sector y se evidencie una serie de empresas que ya no estén más», afirmó.

Turismo en Iguazú: a nivel nacional se hablan de 40 mil establecimientos cerrados

El presidente de AHGAI sostuvo que a pesar de las iniciativas por incentivar el turismo interno, estas no llegan a beneficiar completamente a la ciudad de las cataratas.

«Hoy no tiene atractivo el ir a Iguazú porque tienes las fronteras cerradas, el parque está cerrado y por ello no hay un destino atractivo para los mismos misioneros, porque los establecimientos que tomaron la decisión de abrir y se prepararon parea recibir a los misioneros, se encuentran que agravaron su situación».

Lucenti explicó que de la mano de la Cámara de Turismo y de la AHGAI están tratando de ser parte de la solución y no del problema.

«Necesitamos realmente algunas medidas que nos permitan aguantar hasta que esto vuelva a la normalidad y sabemos que aunque nosotros queremos que la actividad vuelva será difícil en el corto plazo y también tiene que estar presente el Gobierno para salvar esa cantidad de puestos de trabajo e inversión que estamos pagando el costo de esta cuarentena«.

Explicó que en Iguazú 11.500 puestos de trabajo depende directamente del turismo y de manera indirecta son muchos más.

«Hay parte del comercio que depende del turismo (…) a estas alturas la mayoría de las personas está sobreviviendo con el ATP que cubre 16.800 pesos e incluso menos y a esta altura deberíamos estar ya con un aumento de sueldo del 100% esto significa que nuestro personal no está cobrando ni el 30% de lo que debería estar cobrando para esta época si estuviéramos en una situación de normalidad».

Agregó que las empresas están agotando todos sus ahorros y recursos. «Es una actividad que no tiene ningún tipo de liquidez, vos podés estar saneado y con pocas deudas, pero no tenés liquidez porque no podés salir a vender una habitación para salir a cubrir gastos corrientes».

Agregó que a esto suma que no pueden acceder a préstamos. «La problemática que hay es que los bancos no nos dejan endeudar porque no tenemos un horizonte de cuándo podremos devolver la plata porque estamos con una facturación 0 y sin proyección de cuándo será la vuelta de generar recursos. Es una situación desesperante y necesitamos la atención del Gobierno urgente».

Frente a la solicitud de un grupo de empresarios que planean poner sobre la mesa la reapertuura del puente Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, Lucenti dijo que no tienen una postura determinada.

«Desde la AHGAI no tenemos una postura marcada ni fue parte de nuestro reclamo porque entendemos que no sería el momento, pero sí sabemos que sin ayuda y sin ningún tipo de medidas, sin los vuelos, sin turistas, sin el Parque Nacional abierto estamos condenado a desaparecer. Entiendo que algún sector esté pidiendo por eso, porque es vital para sobrevivir la llegada de brasileros y vecinos paraguayos«.

Precisó que la gastronomía de Iguazú depende en un 70% del consumidor brasilero y «ni hablar del comercio».

En declaraciones a Misiones Online, Marcelo Ghione- miembro del comité ejecutivo de AHT Nación dijo: «Se hace insostenible estar pagando los sueldos y las cargas sociales. Se hace imposible poder continuar. Hoy tuvimos una reunión a nivel nacional y las perspectivas para turismo son muy desalentadoras y terminan por echar por tierra todas las ilusiones».

En ese sentido, el empresario informó que «pondremos en escena pensar en la apertura del puente Tancredo Neves, con protocolos estrictamente controlados y los más exigentes del mundo si se quiere, pero Iguazú no puede plantearse un futuro sin que el puente Tancredo Neves sea abierto y tengamos conectividad con Brasil».



Agregó que «justamente a través de Brasil, llegando desde Río de Janeiro, San Pablo y Foz de Iguazú, teníamos la entrada a la Argentina y le estábamos quitando mucho participación al mercado de Buenos Aires que es el concentrador de todos y esa conectividad con Foz es sumamente necesaria y es un tema que nos hemos planteado de ya ponerlo en escena para empezar a conversar porque nadie está hablando de abrir el puente e Iguazú lo necesita fervorosamente».

Explicó que el principal centro emisor del turismo nacional para Puerto Iguazu está en Buenos Aires y están con la máxima expresión día a día de contagios y el turismo nacional será difícil sostenerlo. «Debemos buscar la alternativa de subsistir por nuestros propios medios para justamente tener un horizonte un poco más promisorio del que tenemos hoy», agregó Ghione.

“Es muy tremendo (el anuncio). Una semana antes estábamos super esperanzados porque se largó el Hot Sale, en la cual se vendió bastante”, expresó a Radio Iguazú.

Y agregó “el tema es la no visualización de lo que va a pasar. Nosotros siempre hemos planificado y no podemos planificar cuando se va a abrir y ante esta incertidumbre obviamente a todos les agarra pánico”.

Patricia remarcó que hay mucha incertidumbre con respecto a la consulta de hasta cuándo podrá aguantar el sector empresarial local “hoy justamente tenemos una reunión para hacer una evaluación de quien va a seguir, quien no y hasta cuando”.

