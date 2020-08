Según el Ministerio de Turismo de Misiones, más de 11.500 misioneros tramitaron su pasaporte digital para poder movilizarse el pasado fin de semana y visitar los diversos atractivos turísticos. Y aunque las expectativas sobre el turismo interno en Misiones son positivas para muchos empresarios hoteleros, quienes afirman que este fin de semana largo ayudará a que un mayor número de turistas locales se sumen, hay un segmento que es el turismo de eventos y/o corporativo que aún ve con dificultad sus avances y espera pronto la habilitación de los vuelos para paliar los efectos del parate económico.

El último fin de semana, la ocupación de los alojamientos en Misiones fue del 48%. Mientras que fueron más de tres mil los ingresos a Parques Provinciales, Conjuntos Jesuíticos y el Parque Nacional Iguazú.

Turismo interno en Misiones: visitas al parque Iguazú

En su momento el ministro Arrua explicó que este fin de semana sería el que registre mayor movimiento debido al feriado largo.

«Estamos apuntando el fin de semana largo del 17 de agosto como el primer fin de semana realmente de movimiento turístico», enfatizó.

Turismo corporativo

Y aunque es evidente que el turismo crece a pesar de un contexto complejo, el segmento corporativo aún busca con paciencia la activación de los vuelos y de las fronteras locales para lograr captar nuevamente a sus turistas de negocios.

Gustavo Alvarenga, el presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines señaló que la expectativa sobre la oferta y la demanda para este fin de semana es positiva, debido al interés mostrado por la población local.

«La gente está preguntando, pero mayoritariamente es para el interior, aún en Posadas el nivel es muy bajo y muchos hoteles no abren porque no conviene abrir porque nuestro turismo es corporativo».

Explicó que el viajante que viene a Posadas y a otras ciudades lo hace más por temas laborales, por lo que debido al contexto que atraviesa el país se han detenido este tipo de viajes.

Resaltó que el beneficio de estas aperturas se viven principalmente para el turismo de selva lodge, las cabañas, camping, etc. en lugares más turísticos como el Soberbio, San Ignacio, Aristóbulo del Valle, entre otros.

Alvarenga indicó que en la mayoría de estos hoteles se tiene una estructura chica y por eso se están conservando los servicios.

«Este el cuarto fin de semana de prueba piloto y la gente está buscando descansar,abstraerse y alejarse de las ciudades más grandes y ese segmento está teniendo una gran demanda, pero el turismo corporativo no se activó para nada, pues no hay vuelos, colectivos de gran distancia, ni eventos y todavía falta para que se reactive este segmento».

Por su parte Marcelo Ghione integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT),sostuvo que no tienen mucha expectativa sobre un movimiento interesante, debido al enfoque del turista externo que tiene la ciudad de las cataratas.

«En relación a los servicios de Puerto Iguazú afirmó que algunos bares, hoteles estarán prácticamente cerrados porque debe estar abierto el aeropuerto y circulando mucha gente para que se justifique abrir un hotel y los servicios en cataratas no creo que puedan estar habilitados todo dependerá del volumen de gente que ingrese».

Coincidió el empresario hotelero de Puerto Rico, Cesar Gonzalez Wood quien rescató que para algunas localidades más cercanas podría ser efectivo. No obstante, aquellos hoteles con una oferta más corporativa o los de media gama y alta no podrán abrir sus puertas debido a los altos costos operativos que no compensan con la demandan local.

Por ello, Gonzalez señaló que en su sector se verá una mejora cuando se abran las fronteras locales y estimó que de ser así como se anunció que en septiembre se abrirían los vuelos, en diciembre podrían verse un mejor panorama.

Expectativas para este fin de semana de turismo interno en Misiones

Leticia Pellegrini responsable operativa de Misiones Maravilla, quienes manejan el portal Turismo Misiones destacó la gran demanda obtenido a través de su página.

«Trabajamos con un nivel de reservas alto y la mayoría de los operadores con los que trabajamos están casi completos y la mayoría de la demanda se dio en la zona de Moconá, Aristóbulo del Valle y Oberá», indicó.

El empresario hotelero, Juan Pablo Ramírez de las cabañas Saltos del Moconá sostuvo que las expectativas son muchísimas, «las pruebas pilotos ya efectuadas demostraron que estamos capacitados como destino turístico y como municipio para adaptarnos a esta nueva realidad, ofreciendo al turista y su familia, la seguridad que busca en un entorno totalmente natural», expresó.

Ramírez precisó que los principales clientes en su caso son familias y parejas de ciudades como Puerto Iguazu, Posadas, Oberá, Eldorado, la mayoría de ciudades grandes, donde la gente busca relajarse, conocer el interior y buscan naturaleza y aprovechar las ofertas de turismo interno en Misiones.

«Estamos preparando diferentes experiencias donde el turista misionero pueda conectarse con la selva, la tierra, el agua , donde los sentidos y las emociones se mezclen, con historias del lugar, y sus costumbres.Entre ellas la visita a senderos interpretativos, Caminos del Productor, Granja Permacultural, El Fogón de los Jangaderos, Excursion de Saltos Selvaticos, entre otros», acotó.

Conocé diversas opciones para visitar este fin de semana largo en Misiones

