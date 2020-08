Se definieron las semifinales de la Europa League

Con las clasificaciones de Sevilla y Shakhtar Donetsk, el certamen continental ya conoce a los cuatro mejores equipos de la competencia.

Luego de lo que fueron las victorias de Sevilla ante Wolverhampton y Shakhtar Donetsk ante Basilea, la Europa League ya conoce a los cuatro mejores equipos que se medirán en las semifinales de la competición.

El primer cruce de semifinales será entre Sevilla y Manchester United y tendrá lugar el próximo domingo en Colonia, Alemania, desde las 16. Los ingleses vienen de eliminar a Copenhague por 1-0 gracias a un tanto de penal del portugués Bruno Fernandes, mientras que los españoles derrotarn al mencionado Wolverhampton por el mismo resultado, de la mano del gol del argentino Lucas Ocampos.

🏆 The semi-finals are set!

Who will contest the final?#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2020