Policía impidió que una joven se tire de un puente leyéndole la Biblia

El puente Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este y Hernandarias en Paraguay, habría sido escenario de dos tragedias el fin de semana si no fuera por los policías que aparecieron justo a tiempo.

El sábado antes del amanecer, un muchacho estaba estaba ahí pensando en tirarse, hasta que intervinieron policías de la Comisaría 4ta de Alto Paraná.

El comisario Reinaldo Téllez, jefe de la 1ra, se fue para apoyar: “El muchacho estaba triste, contó que andaba sin trabajo, que nadie le consideraba nada”, dijo a un medio local.

Necesitaron mucha empatía para convencer al joven de aceptar su ayuda y ponerse a salvo. Los uniformados se ofrecieron a darle una mano para revertir su situación. Los de la comisaría jurisdiccional lo llevaron al hospital y luego lo entregaron a sus familiares.

“Somos un poco de todo, no solo en los casos de intento de suicidio, también en los problemas familiares, a veces el policía hace ese trabajo de contención. Eso en las estadísticas no figura, pero no deja de ser importante ese trabajo”,

dijo Téllez.