Agrupación DT a cuenta con más de 50 entrenadores afiliados

Luego de mucho tiempo, los Directores Técnicos de la provincia de Misiones pueden tener un respaldo en una agrupación, que los nuclea y los defiende ante la adversidad que representa el mundo del fútbol. Ariel Avaca, DT de Guaraní Antonio Franco indicó que esto es un gran paso para mejorar el balompié de la Tierra Colorada.

Ariel Avaca. Radio Libertad

Según comentó uno de los impulsores de la iniciativa, en la primera reunión estuvieron presentes 10 entrenadores y otros 30 estuvieron siguiendo la reunión a través de plataformas online. La iniciativa surge para tener voz y fuerza sobre sus derechos como entrenadores matriculados que lo son. Además, quieren tener un pie dentro de los entrenadores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Avaca, actual entrenador de la Primera División de la Liga Posadeña de Guaraní manifestó en Radio Libertad que “nos autoconvocados firmando un acta y dimos inicio a esta agrupación, nos juntamos más de 10 técnicos por protocolo, fue un hecho histórico para nosotros”, indicó.

La idea es “hablar de fútbol, para hablar de nuestra preocupación como profesión, para defendernos entre nosotros. Hasta hace poco no teníamos quien nos defienda, hoy la agrupación tiene un abogado”, sostuvo Avaca. Asimismo, relató que a la agrupación se han juntado entrenadores de Puerto Rico, Campo Grande, Iguazú, entre otros.

#Deportes Confirmado: los entrenamientos del Federal A y del Torneo Regional Amateur comenzarán el 7 de septiembre https://t.co/QuIOvdrrIr pic.twitter.com/6gFHD3LLzL — misionesonline.net (@misionesonline) August 10, 2020

Avaca, comentó que si anteriormente tenían una sanción, no podían ser defendidos y solamente debían esperar la resolución del tribunal de disciplina, ahora las cosas cambiaron y los entrenadores pisan más fuerte. No obstante, el posadeño mencionó que en este contexto de pandemia, donde muchos rubros se vieron afectados, los DT no fueron la excepción y con el parate del fútbol.

“A través de la Asociación los técnicos están recibiendo ayuda, se están repartiendo barbijos, mascaras sanitarias, no solo en Posadas, sino en toda la provincia”, remarcó.

Cuando la pandemia del coronavirus lo permita, los entrenadores deberán realizar la renovación de las autoridades de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (atff). En este marco, Ariel Avaca, no dudo y anunció que la agrupación misionera irá con la lista 26 que tiene a la cabeza a Caruso Lombardi y a Omar Labruna. “Más allá de la política, hoy la agrupación va quedar y vamos a tener el respaldo de todos los técnicos matriculados”, dijo Avaca y añadió que hay más de 50 entrenadores que se han sumaron.

El entrenador reconoció que la pandemia fue uno de los empujes para que finalmente la agrupación pueda dar su primer paso. “Todo es por el bien de los directores técnicos que estamos matriculados”, añadió

Para finalizar, Ariel Avaca, manifestó que espera el llamado de la Comisión Directiva del elenco de Villa Sarita para comenzar con los entrenamientos el 7 de septiembre, cuando reanuden las prácticas.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

AR-A